Zulte Waregem druipt af na zoveelste wanprestatie

Een inspiratieloos Zulte Waregem ging voor de achttiende keer dit seizoen onderuit. In de laatste wedstrijd van het seizoen was Charleroi twee maten te groot en won het met 3-0. De Carolos zijn zo zeker van deelname aan de Europe play-offs en voor Essevee zit het seizoen er al op.

Zulte Waregem was voor de wedstrijd al zeker van het behoud, en dat was ook te zien aan het spel. Er zat geen energie, aanvalsdrang of grinta in de benen van de Waregemnaren. Charleroi trok het laken meteen naar zich toe en Bayo bewees na een kwartier al van goudwaarde te zijn voor de Carolos. Twee keer werd de spits goed de diepte ingestuurd waar Pletinckx en Derijck zich lieten verrassen. 2-0 en we speelden nog geen kwartier. Zulte Waregem had tot dan toe nog niets getoond.

Van kwaad naar erger

Charleroi was heer en meester. Knezevic, een centrale verdediger, illustreerde dit door tweemaal in te dribbelen tot de zestien van Essevee. Er viel geen samenhang op te merken bij de mannen van Simons en bovendien ook geen drang om het seizoen toch nog in stijl af te sluiten.

Charleroi ging gewoon door op zijn elan en trok zich niks aan van de onkunde van hun tegenstander. Zorgane zette een zoveelste actie op met Heymans in de zestien van de West-Vlamingen. De Algerijn lobde de bal naar Bayo, maar Pletinckx greep goed in. Echter werkte hij het leer tegen Seck waardoor de bal achter Bossut verdween, 3-0. Slecht, slechter, slechtst. Koffi moest pas op het einde van de eerste helft zijn handen gebruiken wanneer Kutesa en Gano eens kwamen dreigen.

Betere tweede helft

Toen Charleroi in het begin van de tweede helft even het gaspedaal loste, zag Zulte Waregem een kans op een doelpunt. Gano zette doelman Koffi twee keer aan het werk, maar die lette goed op. Essevee voetbalde wat beter, maar de gaten in de verdediging bleven aanwezig. Bayo kon telkens weer de diepte ingestuurd worden met een simpele pass vanuit het middenveld. Pletinckx stond er telkens bij en keek ernaar.

Aanvankelijk leek Charleroi Zulte Waregem met grote cijfers terug naar huis te sturen, maar de doelpunten bleven uit in de tweede helft. Bossut pakte wel nog enkele schoten, maar het grote gevaar bleef uit. De meegereisde supporters zagen een zeer slechte eerste helft van hun favoriete club en een tweede die een beetje beter was.

Geen kansen voor eigen jeugd

Alleen Wout De Buyser mocht starten in de basis. De linksachter speelde een tamelijke wedstrijd, maar moest een halfuur voor het einde het veld verlaten wegens een blessure aan de schouder. Maar waarom stelde Simons bijvoorbeeld geen vijf jeugdspelers op? Er viel toch niets meer te winnen voor Zulte Waregem en het zou een ervaring geweest zijn voor die jongens. Je kon dan meteen zien of er talent rondloopt, maar blijkbaar dacht hij dat het met zijn typeploeg wel ging lukken om Charleroi over de knie te leggen. Niet dus.

(EC)