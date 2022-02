Zulte Waregem doet wat het moet doen: winnen, maar daarmee is alles gezegd

Niet met het allermooiste voetbal, wel met het efficiëntste. Zulte Waregem won het levensbelangrijk duel tegen rechtstreeks concurrent Seraing. Essevee gunt zichzelf, met zijn eerste overwinning van het nieuwe jaar, wat ademruimte in de strijd om het behoud.

Er zat voor beide ploegen druk op de ketel. Normaal verwacht je een afwachtend wedstrijdbegin, omdat beide teams bang zijn te verliezen. Dat cliché kon meteen de vuilbak in toen Seraing fel uit de startblokken kwam. Na twee minuten lag de openingstreffer aan de voeten van Maziz, maar zijn schot werd afgeremd door het modder in Bossuts doel. Essevee ontsnapte, maar bleef bibberen. De mannen van Simons kwamen al voetballend niet te best voor de dag. Op sommige momenten leek het alsof rood-groen de bal niet wou hebben. Het onderging het spel en dat was volledig de verdienste van Seraing, die zich bij balverlies wel niet vastberaden voelde.

Les Métallos bleven drukken, maar werden niet beloond. Na een halfuur schoot Dabila op de paal. De actie kwam voort uit het zwakke uitverdedigen van Jelle Vossen. Maziz snoepte de bal van de Limburger af en zag Mikautadze staan. De Georgiër bediende Dabila, maar zijn schot spatte uiteen op het doelhout. Bossut stond erbij en keek ernaar. Het zat niet mee voor Seraing. Een voorsprong voor de Luikenaars was zeker verdiend.

Efficiënt Zulte Waregem

Wanneer je zelf de kansen niet afmaakt, dan is de kans groot dat de andere dat wel doet. Essevee had nog niet veel bij elkaar gevoetbald, maar kwam via de vijftiende van Vossen toch op voorsprong. Doelman Dietsch pakte eerst nog een schot van Gano, maar tegen de trap van Vossen had hij niets te zeggen. De topschutter van Zulte Waregem stond meteen aan de basis nadat hij enkele weken geblesseerd was. Hij toonde aan efficiënt te zijn, iets wat rood-groen gemist had. Het spitsenduo Vossen-Gano is nu al goed voor 28 doelpunten in de Jupiler Pro League en toch bengelt Essevee onderin het klassement.

Vossen was al enigste trefzeker. © DAVID PINTENS BELGA

Seraing voetbalde goed, maar wanneer het de zestien van Zulte Waregem naderde, stokte de machine. In balbezit waren de Luikenaars veel sterker dan de West-Vlamingen. Het dreigde, combineerde, maar verontruste te weinig in de tweede helft. Gelukkig voor Essevee, want na de 1-0 raakte het weer verzeild in hun oude patronen: achteruitvoetbal, mislukte passes en weinig aanvalsdrang.

Mooi was het niet, maar de punten zullen deugd doen voor Simons en co. Het wipt over Eupen naar een vijftiende plek in het klassement. Essevee loopt zes punten uit op Seraing. (Elian Coussement)

DOELPUNTEN: 34’ Vossen 1-0

ZULTE WAREGEM: Bossut, Pletinckx, Derijck, Ciranni, De Bock, Seck, Doumbia, Dompé, De Neve (82’ Cools), Gano, Vossen (89’ Kutesa)

SERAING: Dietsch, Dyrestam, Opare (68’ Mouandilmadji), Bernier (81’ Faye), Kilota, Basha, Cachbach (49’ Poaty), Nadrani, Cissé (81’ Douane) , Maziz, Mikautadze

GELE KAARTEN: 7’ Pletinckx, 7’ Dyrestam

RODE KAARTEN: /