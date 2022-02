Zulte Waregem botst in mercato op zijn financiële limieten

Zulte Waregem slaagde er uiteindelijk ook in de laatste transferdagen niet in om zich offensief te versterken: een balvaste middenvelder kon er niet meer gehaald worden en ook de komst van de winger Anthony Limbombe ging niet door. CEO Eddy Cordier over de moeilijke voorbije wintermercato en de zware degradatiestrijd die Essevee wacht. “We geloven erin!”

De defensieve versterking was snel rond: in de eerste dagen van de wintermercato al presenteerde Zulte Waregem rechtsback Dion Cools en centrumverdediger Timothy Derijck, meteen inzetbare Belgen die de competitie kennen. In offensief opzicht is het goede nieuws dat assistkoning Jean-Luc Dompé gebleven is, maar een nieuwe balvaste middenvelder is er niet bijgekomen. “Via onze scouting kregen we geschikte profielen op de radar en we spraken ook met hen”, zegt CEO Eddy Cordier, “maar iedere keer botsten we op onze financiële limieten.”

Over wie heb je het?

“Ik ga geen namen noemen, want dat is voorbij. Als het niet haalbaar is, is het niet haalbaar. Dan zoek je alternatieven en zo zijn we gebotst op een jonge en talentrijke Griek die door onze scouting gunstig geëvalueerd was.”

Giannis Bouzoukis van Panathinaikos, die naar OFI Kreta is. Was ook hij te duur?

“Neen, zeker niet, maar na de medische en fysieke testen beslisten we om hem niet te nemen. Er zijn maar tien wedstrijden meer en we hebben spelers nodig die meteen inzetbaar zijn, geen jongens die vier of vijf weken aanpassingstijd nodig hebben. Van iemand die uit een ander land en een andere competitie komt, is het sowieso al moeilijk om in te schatten hoe snel hij geïntegreerd zal zijn. We vonden het risico te groot en we waren toen ook al bezig met een andere piste.”

Bedoel je Omar Govea, een speler die om disciplinaire redenen in de B-kern zat en weg wou?

“Ja. Toen de directie besliste om hem uit de A-kern te zetten, was daar alle reden toe: er waren tegenover de club en het team zaken gebeurd die we niet konden accepteren. In het belang van de club was dat toen de juiste beslissing. Maar intussen kregen we voldoende signalen dat Omar een nieuwe kans verdiende en de beslissing om daarop in te gaan, is ook nu in het belang van de club. Gesprekken met hem leerden ons dat hij veranderd is, dat hij inzag dat hij fouten maakte en dat hij de ambitie en de focus uitstraalt om er bij ons toch nog iets van te maken.”

Verontschuldigde hij zich?

“Ja, zeker tegenover de directie en tegenover de staf; en er zijn goeie afspraken met hem gemaakt.”

Hoe staat de spelersgroep tegenover zijn terugkeer?

“Ik sprak er met een aantal spelers over en zij zeiden mij dat ze er geen enkel probleem mee hebben dat Omar terugkeert in de A-kern.”

Is hij fysiek klaar om meteen te spelen?

“Zijn fysieke testen waren goed en beter dan het voorbije seizoen. Waarom zouden we hem dan niet opnieuw een kans geven?”

Intrinsiek is hij een klassespeler.

“Ik heb hem gezegd: ‘Op het verleden zullen we allebei niet meer terugkomen, we kijken vooruit.’ Het is nu dat het moet gebeuren. Een goeie Omar kan iedere club in eerste klasse gebruiken. En hij is hier al geïntegreerd, kent de manier van spelen, de accommodatie en de staf. Met de volle goesting om er iets van te maken, kan hij misschien nog onze beste transfer worden.”

De transfer van Anthony Limbombe ging volgens Franse bronnen niet door omdat makelaar Mogi Bayat in extremis zijn invloed liet gelden bij FC Nantes. Wat is er gebeurd?

“Ik ga daar weinig over zeggen, behalve: we hadden een deal met de club, de speler en zijn makelaar, maar door tussenkomst van derden (Mogi Bayat, red.) is die deal afgesprongen. Ik betreur dat, zeker ook voor de speler, die bereid was om in te leveren om bij ons een kans te krijgen om weer aan spelen toe te komen.”

Waarom die interesse in een speler die al twee jaar amper speelt en van wie de beste positie die van assistkoning Dompé is?

“Wij waren niet op zoek naar een extra flankspeler, want als iedereen fit is, hebben we met Dompé, Fadera, Kutesa, De Neve en Srarfi voldoende flankspelers. Maar de entourage van Limbombe bleef aandringen en ik voelde hij hem ook heel veel goesting om naar Zulte Waregem te komen. Hij kent bij ons heel wat spelers en ook trainers en wou in een vertrouwde omgeving werken voor een nieuwe kans.

Financieel namen we geen risico, want het was een goeie deal om hem te huren met optie; en ook sportief namen we geen risico, omdat we hem niet onmiddellijk nodig hadden. We vonden het vooral interessant om hem een kans te geven met het oog op volgend seizoen. Zijn fysieke en medische tests waren goed, al moest hij natuurlijk wat opgetraind worden, maar als het in het kopke goed zit, waarom zou hij op zijn 27ste alles verleerd hebben wat hij op zijn 23ste bij Club Brugge kon? Jammer dat die jongen toch is moeten terugkeren naar Nantes.”

Is het niet vooral verontrustend dat jullie op de vorige speeldag mét de defensieve versterking van Cools en Derijck tegen rode lantaarn Beerschot toch weer drie goals pakten?

“Verontrustend… We weten dat we in een sportief moeilijke situatie zitten en als je de kans op 1-4 niet benut en het 2-3 wordt, zie je dat bij sommige jongens de twijfel er toch weer insluipt.”

Het wordt nog een zware degradatiestrijd.

“We beseffen dat het niet makkelijk wordt. Maar we hebben ons lot nog in eigen handen en met Oostende, Eupen, Sint-Truiden en Seraing treffen we nog vier rechtstreekse concurrenten thuis. Met de steun van onze twaalfde man zal het hopelijk beter gaan om de punten te pakken. We geloven er alleszins in.”