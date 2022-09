Zorgt Club Brugge voor een stunt in Porto? Skov Olsen: “100% voor de drie punten”

Zes dagen na de openingszege van Club Brugge in de Champions League moeten ze alweer aan de slag in het kampioenenbal. Met een ongebruikelijk WK eind november voor de deur worden de poulewedstrijden dit jaar in een razend tempo afgewerkt. De Brugse delegatie arriveerde maandag in Portugal waar het dinsdag de degens kruist met landskampioen Porto.

Club Brugge trekt met het nodige zelfvertrouwen naar die partij. Vijf opeenvolgende competitiezeges met tussenin nog de winst tegen Leverkusen in de Champions League. Tegenstander Porto verloor op de eerste speeldag bij Atletico Madrid en moet morgen absoluut de punten thuis houden. “Zij moeten een resultaat halen morgen en dat zal meespelen”, wist ook coach Hoefkens. “Ik denk dat ze heel furieus willen starten, ons bij de keel grijpen en niet meer loslaten. Het is aan ons om daar op een professionele manier mee om te gaan en mentaliteit te tonen.”

“Puur Portugese ploeg”

Brugge won zaterdag met heel wat basisspelers op de bank op een professionele manier van Seraing. Skov Olsen kreeg 90 minuten rust en wordt de man om in de gaten te houden. “Ze hoeven niet allemaal naar mij te kijken”, lachte de Deen. “We hebben genoeg goede spelers. De Champions League is een mooie kans om jezelf te tonen, al kan dat enkel met een team achter je. Ik kijk ernaar uit om op dit niveau te acteren sinds we de titel pakten. Ik heb al van elke minuut genoten.”

Skov Olsen blinkt alvast van het vertrouwen. “We hopen om te winnen, anders blijf je beter thuis. Een punt zou al een heel goed resultaat zijn, maar we gaan 100% voor de drie punten. Het wordt een moeilijke wedstrijd, we zullen top moeten zijn om punten te sprokkelen. Ook Hoefkens had zijn analyse van de tegenstander al klaar: “Het is een puur Portugese ploeg: heel stevig in de duels, gekoppeld aan techniek. Een heel ander type ploeg dan Leverkusen maar we willen uitgaan van onze eigen sterkte en sterke punten.”

Special guest Rits

Opvallend gezicht dat meereisde naar Portugal was Mats Rits, nochtans nog in volle revalidatie. “Hij is ongelofelijk hard aan het werken en is een belangrijk figuur in de kleedkamer. Hij speelde een belangrijke rol in het behalen van de titel en zo kan hij toch de vibe van de Champions League in zich opnemen.”