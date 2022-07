Zoon van Paul Okon verlaat Club Brugge voor Benfica

Paul Okon Junior vertrekt bij Club Brugge en trekt naar Benfica. De Portugese topclub maakte dinsdagavond zijn komst bekend.

De zeventienjarige Okon Junior, de zoon van voormalig Gouden Schoen Paul Okon, was de voorbije drie seizoenen aan de slag bij de jeugdopleiding van blauw-zwart. Benfica huurt hem voorlopig voor één seizoen. Hij zal er in eerste instantie bij het U19-team terechtkomen.

Zijn vader is sinds dit seizoen assistent van hoofdcoach Carl Hoefkens bij Club Brugge. Als speler was hij tussen 1991 en 1996 actief bij de Bruggelingen. Hij veroverde er twee landstitels en twee bekers. In januari 1996 won hij de Gouden Schoen.