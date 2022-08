Zondagavondvoetbal zorgt voor wrevel bij supporters KV Oostende

De kalendercommissie van de Pro League maakte de speeluren van speeldagen 8 tot en met 16 bekend. Daaruit bleek dat KVO drie keer op zondagavond aan de bak moet. ‘Trop is te veel’, stellen zowel de club als de fankoepel.

De eerstvolgende twee wedstrijden tegen Eupen en Genk vinden telkens op zaterdag om 18.15 uur plaats. Daarna volgen echter drie – interessante – thuismatchen op zondagavond 21 uur: tegen vicekampioen Union (16/10), Zulte Waregem (23/10) en Kortrijk (6/11). “Dat we pas elf dagen voor de aftrap weten wanneer er wordt gespeeld, gaat ons vrij ver”, steekt de KVO-directie van wal in een statement.

“Organisatorisch is dat een huzarenstukje: personeel moet worden ingepland, vipdiners moeten worden besteld, veiligheidsdiensten moeten worden ingeschakeld en de fans hebben hun privéagenda. Groot was onze verbazing dat we drie opeenvolgende thuiswedstrijden op zondagavond om 21 uur afwerken. Dat late uur zorgt voor minder volk en snelle vertrekkers na de match, gezien het ’s anderendaags een werk- of schooldag is. We zijn verplicht om op elke wedstrijd ballenjongens of -meisjes in te schakelen: ook al geen evidentie op een zondagavond. En wat met de bezoekende fans? Die zien een late busverplaatsing niet zitten. Zondagavondvoetbal en het late uur druisen in tegen het familiale aspect van een wedstrijd. Hier is niemand bij gebaat, ook tv-kijkers niet.”

Tussendoor speelt KVO ook op het veld van Antwerp (20/10). “Op een donderdag om 18.30 uur: zo goed als onmogelijk haalbaar voor een werkende fan, zeker omdat er dan een verplichte busregeling is opgelegd. Wij reiken de hand aan de kalendercommissie en rechtenhouder Eleven Sports om hier een open en constructief debat over te voeren. Niet alleen over de matchen van KVO, maar in het algemeen belang.”

Boycot?

Ook de supportersfederatie Kustboys roert zich. “In het verleden konden we al vaststellen dat KVO door de kalendermanager niet altijd even gelijk werd behandeld”, steekt voorzitter Peter Van Nuffel in een open brief van wal. “Elke speeldag zijn er negen matchen verdeeld over acht speelmomenten. Normaal gezien kan je elk speelmoment maximum twee keer treffen, behalve die op zaterdag 18.15 uur. Wat stellen vast dat de kalendermanager er na zestien aangeduide speeldagen al in slaagt om deze verdeling niet meer te volgen. Wat zal dat in de toekomst geven? Het is niet omdat we zogezegd een ‘kleine’ ploeg zijn dat we dit zomaar kunnen laten gebeuren.”

De koepelorganisatie ijvert onder meer voor midweekmatchen op een haalbaar uur en – vooral – het afschaffen van speelmomenten op zondagavond 21 uur. “Breng dit terug naar zondagmiddag”, klinkt het. De fankoepel vraagt overleg tussen de verschillende supportersfederaties en de Pro League en schreef ook de politiek aan. De vzw dreigt ook met een boycot tijdens de match op Antwerp.

(TVA)