Zondag treft Club Brugge voor het eerst zijn ex-coach Carl Hoefkens:“We hebben veel aan hem te danken”

Carl Hoefkens speelde van 2009 tot 2013 voor Club en schopte het er tot aanvoerder. Na zijn spelerscarrière keerde hij er in 2018 terug als talentcoach en werd er een jaar later assistent-coach. Vorig seizoen promoveerde hij er tot hoofdcoach, maar in december werd hij al ontslagen. Lynnt Audoor en Philippe Clement halen blauw-zwarte herinneringen aan hem op.

Lynnt Audoor (19), dit seizoen uitgeleend aan KV Kortrijk, maakte vorig seizoen onder Carl Hoefkens zijn debuut in het eerste elftal van Club Brugge. “Toen ik bij de U16 hoorde dat Carl begeleider van de jonge spelers zou worden, dacht ik: dat is echt wel iemand die je zal kunnen helpen om beter te worden”, zegt hij. “Ik herinnerde mij hem nog als aanvoerder van de eerste ploeg. Als jeugdspeler wil je zelf ook in dat stadion spelen natuurlijk.”

Hoefkens speelde van 2009 tot 2013 bij Club. Het was toenmalig assistent-coach Philippe Clement die hem tien jaar geleden moest meedelen dat het Clubverhaal zou stoppen. “Er is mij toen inderdaad gevraagd om hem te zeggen dat het zou ophouden – op het moment dat hij kapitein was”, vertelt Clement. “Men vond dat ik die boodschap het best zou kunnen overbrengen, omdat ik het zelf had meegemaakt en de gevoelens kende die dat met zich meebrengt. Carl was daar uiteraard niet blij mee, maar woorden zijn er niet gevallen. Hij heeft het uiteindelijk wel goed opgenomen en dat is een goede basis geweest om later in de staf weer te gaan samenwerken. Toen ik in 2019 van Genk naar Club kwam om er hoofdcoach te worden, heb ik Carl bij de staf genomen om jonge spelers te helpen de moeilijke stap naar het eerste elftal te zetten, dezelfde rol die ik als assistent onder Michel Preud’homme had vervuld.”

Mentaliteit

Dat deed Hoefkens heel goed, getuigt Lynnt Audoor. “Ik zat al vroeg bij de beloften, van toen ik pas net zestien was. Omdat het moeilijk te combineren viel met school wou ik in het KTA Brugge van richting veranderen: van ASO naar TSO”, vertelt hij. “Maar Carl praatte op mij in en overtuigde mij om dat uiteindelijk niet te doen. Hij zei: Dat is een kwestie van mentaliteit! (lacht) Carl was er voor alles. Hij was ook aanwezig bij mijn eerste contractbespreking. Ik had een heel goede band met hem. We zijn altijd eerlijk geweest tegen elkaar. Soms dacht ik dat ik een hele goeie match had gespeeld, maar dan kwam ik hem tegen op het Base Camp en vestigde hij mijn aandacht op punten die nog beter moesten om in de eerste ploeg te geraken. Ik vind dat hij daar een goed oog voor heeft en dat heel goed kan overbrengen naar jeugdspelers. In één-op-één-gesprekken was hij altijd heel duidelijk, maar hij brak je nooit af. Altijd deed hij dat op een positieve manier, om je beter te maken. Hij zei rechtuit wat hij dacht en als ik eens niet content was, kon ik hem dat ook zeggen. Carl heeft veel voor ons gedaan, veel betekend voor de club.”

“Spileers, De Cuyper en Sabbe zijn Carl veel verschuldigd” Philippe Clement

Dat bevestigt ook Philippe Clement. “Carl heeft in de doorstroming van beloften naar de eerste ploeg zeker een grote rol gespeeld. Hij is iemand die heel passioneel is, zich volledig smijt als hij in een verhaal gelooft en er zich goed bij voelt. Daar is hij extreem in. Dan loopt hij door muren. Hij klopte heel veel uren, ging naar de jeugdploegen kijken en reed het hele land af om met spelers, ouders en makelaars te spreken om jonge spelers naar Club te krijgen. Hij was emotioneel heel hard betrokken bij al die jonge spelers en droeg dat geloof en die motivatie ook altijd uit.”

“Daarom heb ik hem bij de technische staf van de A-kern gehaald, om als verbindingspersoon de brug te maken tussen de academie en de eerste ploeg. Dat functioneerde heel goed en droeg bij aan de ontwikkeling binnen Club NXT, waar veel spelers voelden dat ze er dicht bij waren. Alle jongens die er nu zijn bijgekomen – zoals De Cuyper, Spileers en Sabbe – hebben veel te danken aan Carl.”

Negatieve spiraal

Na het vertrek van Clement naar AS Monaco begin januari 2022 was Hoefkens kandidaat om hem bij Club als T1 op te volgen, maar dat vond de clubleiding toen niet opportuun. Vorig seizoen vonden Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert het wel het moment om hem zijn kans te geven als hoofdcoach, maar eind december ontsloegen ze hem alweer. Na een moeizame competitiestart had Club nochtans gestunt door in de Champions League voor het eerst de groepsfase te overleven – in een poule met Atletico Madrid, Porto en Leverkusen. Maar daarna raakte het in een negatieve spiraal en na de bekeruitschakeling tegen STVV (1-4) en een gelijkspel in de competitie tegen OH Leuven (1-1), telkens op eigen veld, was het krediet van Hoefkens al opgebruikt en bezorgden zijn bazen hem tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn C4. Zij beweerden niet meer te geloven in een kentering onder zijn leiding.

“Carl was ook aanwezig bij mijn contractbespreking. Ik had een heel goede band met hem” Lynnt Audoor

“Dat ontslag was een raar moment”, herinnert Lynnt Audoor zich. “Ik weet niet waarom het in de Champions League wel lukte en in de Jupiler Pro League niet. Niemand wist dat. Was ik verrast? Ja, omdat je daar als jonge gast niet zo mee bezig bent en denkt dat het wel goed zal komen. Maar anderzijds: als je na een tijd de geruchten in de media begint te lezen… Ik vond het jammer, want ik had een goed gevoel bij Carl. Hij geloofde al lang in mij, liet mij debuteren in de eerste ploeg en gaf mij daar speelminuten. Onder zijn opvolger Scott Parker bleek voor de jonge gasten alles te veranderen. Ik heb Carl na zijn ontslag nog een bericht gestuurd om hem voor alles te bedanken. En na de wedstrijd met Kortrijk tegen Standard heb ik hem even gesproken. Hij zei dat hij blij was om mij in eerste klasse te zien spelen.”

Clement kan weinig zeggen over de hoofdcoach Hoefkens en zijn prille lotgevallen, benadrukt hij. “Omdat dit toch een heel andere job is en ik er niet bij was. Iedereen heeft uiteindelijk toch zijn eigen parcours. Ik begrijp dat Standard Carl ook heeft binnengehaald als opleider van jonge spelers om zo de club te laten groeien, dus ik hoop dat ze hem de tijd zullen geven om te bouwen, zoals Vincent Kompany bij Anderlecht tijd heeft gekregen om te bouwen.”

Een overwinning zondag tegen Club zou hem alleszins niet slecht uitkomen.