Zondag eerste punten voor Club Brugge?: “Willen ontgoocheling rechtzetten”

Volgt zondag het eerste puntengewin in de play-offs voor Club Brugge? Na drie speeldagen staat de teller nog steeds op 0 punten. Vooral de twee late treffers tegen Antwerp waren een enorme dreun. Zondag kruist Club Brugge andermaal de degens met koploper Antwerp. “We willen de ontgoocheling van vorige week rechtzetten.”

Dat Club Brugge maar een figurantenrol zou spelen in de play-offs was al snel duidelijk, dat ze drie opeenvolgende nederlagen zouden lijden was wel verrassend. De eerste helft op Antwerp was nochtans hun beste helft in tijden, in de tweede helft gingen ze uiteindelijk toch nog kopje onder. Verliezen tegen je grote rivaal in de slotseconden na een 0-2 voorsprong. Het kan enkel maar brandstof zijn om er zondag vol tegenaan te gaan.

Ook de supporters willen de scalp van de competitieleider, op sociale media werd al volop opgeroepen om zondag vroeg naar het stadion te komen en een helse sfeer te brengen. Het zijn die supporters die coach De Mil zondag wil belonen. “De nederlaag is heel hard aangekomen. We voelden dat er absoluut punten vielen te rapen. Zo haalden we een goed niveau in de eerste helft en dan is het hard om in de laatste tien minuten twee doelpunten te slikken. Die ontgoocheling willen we zondag rechtzetten. We moeten opnieuw vol aan de bak met de supporters achter ons. We willen een resultaat halen.”

Yaremchuk of Vermant?

Tussen droom en daad gaapt echter een grote kloof. Antwerp heeft het momentum mee. Na de bekerzege behaalden ze het maximum van de punten in de play-offs. Club Brugge heeft niks meer te winnen, dat scheelt toch qua scherpte, motivatie en inzet versus een tegenstrever die in volle titelstrijd is. Bovendien zit de ziekenboeg stampvol: Buchanan, Skov Olsen, Boyata en Jutgla zijn er al zeker niet bij. Achter de namen van Sylla en Sowah staat een vraagteken. Kiest De Mil voorin voor de jonge Vermant of krijgen we eindelijk nog eens Yaremchuk te zien?

“De spoeling is heel dun. Vermant is de voorbije weken telkens goed ingevallen. Yaremchuk oogt heel scherp op training. Hij is serieus ziek geweest en komt van ver terug. Dit was de eerste week dat hij volledig heeft kunnen doortrainen.”

Zondag volgt het antwoord, ons buikgevoel zegt Yaremchuk.