Zo wordt den blauw-zwarten troep wederom kampioen

Den Brugsche Football Club wordt wederom kampioen. Zeg dat den Brugsche Heer het gezegd heeft. Charles Claeys is naar eigen zeggen al 131 jaar oud en verspreidt sinds 2014 via Twitter en Facebook voor duizenden volgers in heerlijk vooroorlogs Vlaams het wel en wee van den blauw-zwarten troep. Aangepaste foto’s van Sergio Minolti en co incluis. Exclusief voor KW voorspelt hij nu al hun tocht naar de 18de landstitel in het … 131-jarige bestaan van FCB.

24 april 2022: Club Brugge-Antwerp 2-0

André Schoffelsen (Andreas Skov Olsen) peuzelt den Antwerpschen afweerlinie met getatoeëerden huid en lelijken haar op.

Sergio Minolti, onzen Italiaanschen grootmeester en voltijds redder der meubelen, zal tijdens de confrontatie met Antwerp FC in den eersten minuut eenen wonderlijken parade verrichten. Wegens grooten armoede bij de spelers, brengt oefenmeester en onzen voormaligen krijger Bernard Prijskens in het slot uit pure wanhoop Marc Overmars tussen de lijnen. Die krijgt veel te snel eenen nieuwen kans, maar ook dan staat onzen doelwachter paraat!

Tussendoor wervelt André Schoffelsen. Twee maal zal onzen vleugelaanvaller den Antwerpschen afweerlinie met getatoeëerden huid en lelijken haar oppeuzelen. Karl Kessler en Heinz Von Ankerstein ronden diens voorbereidend werk af. De Antwerpenaren zien meteen den kans op den landstitel door hunner neus geboord. Het moet niet altijd cocaïne zijn, hé.

1 mei 2022: Anderlecht-Club Brugge 0-4

Noël Delanghe.

Noël Delanghe (Noa Lang) is in dezen eindronde den ideaalen bliksemafleider en blinkt uit in den uitstalraam.

In de confrontatie met de mauve jurken in den Lotto Park oefent oefenmeester Alphone Lescreuve enige tactische varianten uit met Rudi Formez en Denis Odorosz.

Het draait het meesterplan des master in de Guadiolica Vincent Kompany horendol. Beide krijgers zullen twee keer scoren en zo staat na afloop 0-4 op het scorebord. Altijd handig zulke wedstrijden tegen bescheiden tegenstanders, met het oog op den toekomst.

Noël Delanghe zal in dezen eindronde vooral uitblinken in den uitstalraam en aldus den ideaalen bliksemafleider blijken voor den hysterischen meute persjongens. De overdaadigen bijeenkomsten van Delanghe en geïnteresseerde Italiaansche kooplieden in de salons in de Hoogstraat, met verschen koekebrood, leiden den aandacht af en houden den druk af. De rest van den troep kan voort in alle rust hard labeur verrichten op den oefenterrein.

8 mei 2022: Union-Club Brugge 1-1 Constant Mattan

Constant Mattan.

(Clinton Mata) is onzen gasleverancier op den rechter couloir en geeft eindelijk weer als vanouds serieus gas.

Constant Mattan, onzen gasleverancier op den rechter couloir, zal eindelijk weer als vanouds serieus gas geven. Uitermate dienstig in dezen tijd waar onafhankelijkheid des Russischen gasleveranciers nakend is. Mattan wordt wederom eenen belangrijken schakel in den blauw-zwarten formatie. In den uitmatch tegen de sprookjesfiguren van Union Saint-Gilloise serveert Mattan eenen loepzuiveren assist voor Theofiel Debusschere.

Helaas voor den Brugsche Football Club tekent Dante Vanzeir in den laatsten minuut nog eenen tegentreffer aan. Den arbiter ziet niet dat den aanvaller den bal met diens befaamden losse handjes in doel werkt.

11 mei 2022: Club Brugge-Union 1-0

Matthew Zipper.

Onzen huidigen vaandeldrager Matthew Zipper (Mats Rits) zal wederom fungeren als eenen onmisbaaren pion des Brugsche Football Club.

Matthew Zipper, onzen huidigen vaandeldraager des legendarischen blauw-zwarten moed en tempo, zal wederom fungeren als eenen onmisbaaren pion des Brugsche Football Club. Na afloop des confrontatie met den Union Saint-Gilloise, waar Zipper den winnende treffer aantekent, trakteert onzen kryger den aanhang in Café des Sports.

Zelfs den papegaai in den hoek krijgt eenen schuimenden Aigle Pils. Schoone tijden, schoone tijden! Blauw-zwart komt bovenaan den rangschikking!

Theofiel Debusschere voelt den heeten adem van eenen nieuwen kryger voor den linker couloir en zal flitsen als eenen vakkundig geprepareerden fusée van handelszaak Cornette & Zonen op den Statieplaats.

Zijnen marktwaarde schiet eveneens omhoog en hij wordt komenden zomer door den gebroeders Vincent en Bartelemy Haeghe de Manard verkocht voor 3 miljard Belgischen frank aan Süßer Sprudel Leipzig.

15 mei 2022: Antwerp-Club Brugge 0-1

Brad Mitchell zal redding brengen.

Den geliefden kryger des blauw-zwarten aanhang Brad Mitchell (Brandon Mechele) zal redding brengen: drie gouden punten in den meuzel.

De tribune van den Bosuil vliegt in gruzelementen door eenen zoveelsten afzwaaiende kruisraket van Radja Nainggolan. Het puin vliegt alom over den terrein. Voetballen is onmogelijk; niks nieuws dus voor Antwerp FC. Brad Mitchell, den geliefden kryger des blauw-zwarten aanhang, zal redding brengen.

In den schermutseling volgend op eenen korner-kick jast onzen defenseur den bal tegen de touwen. 0-1 en drie gouden punten in den meuzel mee naar huis.

Onzen fenomenaalen Constantin Sockels wordt den rots in den Brugschen branding. Zo verguisd in den seizoensbeginne, zo geroemd in dezen eindronde. De Brugsche Heer was zo gewiekst om toen den exclusieve rechten van diens NFT’s te kopen en strijkt nu grote zakken met goudmunten op.

Ja, ja, jonge gasten, mijnen 131 jaaren levenswijsheid bekom je niet door een beetje op Erasmus te gaan om je Instagram te vullen, hé!

22 mei 2022: Club Brugge-Anderlecht 2-0

Kroonjuweel Karl Kessler ontpopt zich tot den onvervalschten kampioenenmaker.

Kroonjuweel Karl Kessler (Charles De Ketelaere) ontpopt zich met eenen gedenkwaardige dribbel tot den onvervalschten kampioenenmaker.

In den laatsten confrontatie tegen de mauve jurken, den tweeden besten football club uit onzen hoofdstad, zal Heinz Von Ankerstein de toeschouwers wederom trakteren op diens ongeremd vertoon van virtuositeit. Met eenen oogstreelende vluchtschot plaveit onzen meervoudigen Gouden Schoen den weg naar eenen nieuwen landstitel.

Onzen kroonjuweel Karl Kessler ontpopt zich tot den onvervalschten kampioenenmaker. Na den kampwissel zal onzen sjoarlewie uitpakken met eenen gedenkwaardigen dribbel. Hij speelt Yari Verschaeren, vijfvoudig eeuwigen belofte van den eeuw, drie keer door de benen en trapt het leer vanop 30 meter in den winkelhaak.

En alzo zullen onzen krygers getooid in den wonderschoonen blauw-zwarten trikot des Brugsche Football Club zich wederom kronen tot kampioen des vaderlandschen competitie!

Den voetbaltempel davert zo hard op diens grondvesten dat al den goedkoopen groenen verf afvalt. Den mousserenden wijn wordt aangerukt en den orkest blaast het feestbetoon op gang. De Club van Brugge, goaj giender nie versloan, ej ’t verstoan!

(CC/FB)