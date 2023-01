Zinho Gano (29) kijkt met Essevee ex-ploeg Club Brugge in de ogen: “We moeten erin geloven”

Samen met Jelle Vossen is Zinho Gano met zes goals in de competitie topschutter bij Essevee. De spits is intussen niet meer weg te denken uit de basiself. “Het geloof in het behoud is meer dan ooit aanwezig”, zegt een vastberaden Gano. Tijd om dat om te zetten in een driepunter thuis tegen zijn ex-ploeg Club Brugge.

Even paniek in de Elindus Arena, ergens halverwege de tweede helft tijdens de partij tegen Westerlo. Zinho Gano tast naar de dij, de vrees voor een blessure is aanwezig. Een paar dagen later stelt hij iedereen al gerust. “Neen, er is geen scheur vastgesteld. Een paar dagen wat kalmer aan doen en ik sta er wel weer.” Gano vertelt het op zijn vrije dag, hij komt net terug van de club waar hij een behandeling nam om het pijntje weg te werken. Het zegt veel over de honger van de spits. Honger naar goals, honger naar de redding. De sfeer in de club is weer pakken beter na de hoopgevende en prima prestaties van de laatste weken. Gano keerde terug in de ploeg na een akkefietje – daar is al genoeg over geschreven – en maakte zich in geen tijd met zeven goals en drie assists over alle competities heen in dertien wedstrijden onmisbaar.

Zinho, hoe gaat het met je?

Zinho Gano: “Goed, de schade aan de hamstring valt mee. Het leek erger dan verwacht.”

Ben je tevreden met de 1-1 tegen Westerlo?

“Ja, de eerste helft was voor de bezoekers. Daar moeten we eerlijk in zijn. Tijdens de pauze zijn er bij ons dan woorden gevallen. Het moest beter. Iedereen zette elkaar op scherp. Na de rust waren wij de betere ploeg. Met wat geluk konden we nog winnen, maar al bij al is een gelijkspel een logische uitslag.”

Jelle Vossen is terug na wat blessureleed. Hij viel ook in in de tweede helft en jullie speelden meteen beter, ook jij.

“Iedereen kent wel de connectie die Jelle en ik hebben. Die was er vorig seizoen al en nu hebben we dat al een paar keer getoond. Jelle is een spits die rond mij kan zwerven als targetman. Dan kan hij profiteren van die tweede ballen en hij weet waar hij moet opduiken. Het helpt natuurlijk dat we elkaar al langer kennen.”

De volgende wedstrijd is er eentje tegen een ex-ploeg, Club Brugge. Doet het je nog altijd iets, ook al ben je er vertrokken in 2015 na heel wat uitleenbeurten?

“Het is allemaal lang geleden. Langs de andere kant blijft het de club waar alles begonnen is. Ik maakte heel mooie momenten mee in de jeugd en de A-kern. Ondanks dat ik er zelf heb gespeeld, wil iedereen zich tonen tegen Club Brugge. Het blijft een van de beste ploegen in België.”

Als je op Anderlecht kan winnen, kun je thuis ook winnen van Club Brugge …

“Met hun nieuwe coach hebben ze nog niet gewonnen. Ze lopen momenteel niet over van vertrouwen en misschien is het het moment om hen te pakken. Anderzijds zullen zij op scherp gezet worden. Dat zag je ook na die eerste helft tegen Charleroi, die minder was. Er zullen binnenskamers ook wel woorden gevallen zijn, na de rust kwamen ze beter voor de dag. Wij moeten er gewoon in geloven. Zoals je zegt: als je kan winnen in Anderlecht, waarom dan niet tegen Club Brugge.”

Jullie missen wel een belangrijke pion. Ruud Vormer mag niet spelen tegen Club Brugge.

“Vormer brengt niet alleen kwaliteit op het veld, hij brengt samen met Christian Brüls een pak ervaring in de groep. Dat misten we. Ze kennen de competitie. Als er daar dan eentje van wegvalt, is dat uiteraard een aderlating. Maar het is aan de andere jongens om hun kans te grijpen en deftig zijn functie in te vullen.”

Wat is er nu eigenlijk veranderd? Je zegt ervaring, maar ik zie vooral een ploeg die niet gaat zakken.

“Ik heb datzelfde gevoel. Ik zie op training en in de wedstrijden dat het geloof aanwezig is. Dat is héél belangrijk. Iedereen is ervan overtuigd dat we deze mooie club in 1A kunnen houden.”

Ik hoorde dat Vormer ook op training de troepen aanvuurt.

“Klopt. Op het einde van de week spelen we vaak onderling een oefenwedstrijdje, de A-ploeg tegen de B-ploeg. Dan gaat het soms iets te gemakkelijk voor ons. Dan pept hij de anderen op. Hij fokt de boel wat op, hè. Zulke spelers heb je nodig. Een stom voorbeeld: als er een foutje wordt gemaakt, is hij altijd een van de eersten om naar de refs te lopen. Hij doet dat op een goeie, positieve manier, hè. De rest ziet dat dan en pikt zulke dingen op.”

Zie je het in orde komen? Denk je dat jullie zich gaan redden?

“Je moet er altijd in geloven. Maar dat geloof is nu echt aanwezig. We trekken samen aan dezelfde kar. De maand februari wordt zeer belangrijk, met wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten als Seraing, KV Oostende en KV Kortrijk. Daar moeten we een tik uitdelen en een kloof proberen te slaan.”

Hoe tevreden ben je tot dusver over jouw seizoen? Toch al zes goals gemaakt en twee assists in elf competitiewedstrijden.

“Klopt, als je weet waarvan ik kom. Ik speelde een aantal maanden niet en trainde niet met de groep. Ineens stond ik er. Dan weet je dat je keihard hebt gewerkt in de schaduw. Ik pluk daar nu de vruchten van. Als we de beker erbij tellen, dan heb ik zeven goals en drie assists in dertien matchen. Qua statistieken kan ik niet klagen. Het waren ook belangrijke doelpunten. Ik ben blij dat ik het team zo kan helpen om uit die shitsituatie te geraken.”

Het valt me ook op dat je vier opeenvolgende keren raak wist te treffen tegen Anderlecht. Je zou beter elke week tegen paars-witte teams voetballen …

“In totaal is het zelfs vijf opeenvolgende keren (lacht). Ik scoorde ook met Kortrijk tegen Anderlecht. Die ploeg ligt me. Maar ik denk dat ik al tegen bijna elk team heb gescoord in eerste klasse.”

Komende donderdag is er dan al die eerste halve finale in de Beker van België tegen KV Mechelen. Het kan dus nog een mooi seizoen worden.

“Ik ben wel blij dat we Mechelen geloot hebben. Ik speel graag tegen hen, want ik ben van daar afkomstig. Op papier is het misschien de meest haalbare kaart als je die ploeg vergelijkt met Union of Antwerp. Ik denk ook meteen aan de competitie, op bezoek bij Mechelen kwamen we terug van een 2-0-achterstand naar 2-2. En thuis wonnen we van hen. Het is misschien jammer dat we eerst thuis voetballen, maar dan moeten we het maar afmaken in Mechelen. Als ik mag kiezen, kom ik in de finale liefst uit tegen Antwerp, omdat ik daar een verleden heb.”

Even over je toekomst, je hebt nog een contract tot juni 2024 met optie op een bijkomend seizoen. Wil je blijven, sta je open voor een nieuwe uitdaging of ben je daar nog niet mee bezig?

“Laat ons eerst maar de redding veiligstellen en proberen een mooi verhaal te schrijven in de beker. Ik heb in de zomer gezegd tegen het bestuur dat ik er alles aan zou doen om deze mooie club in de hoogste afdeling te houden. Dat heb ik de laatste drie maanden ook bewezen. Dat wil ik doortrekken tot het einde van dit seizoen, zodat alle doelstellingen worden behaald.”