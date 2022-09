Zeven wedstrijden zonder zege op Standard: “Totaal niet bezig met statistieken”

Na de euforie van de glansprestatie in de Champions League terug naar de titelverdediging in de eigen Belgische competitie. Er wacht Club Brugge net voor de interlandbreak nog een erg zware verplaatsing naar Standard. De laatste zeven competitiewedstrijden op Sclessin kon Brugge geen enkele keer winnen…

Met zeven opeenvolgende zeges (vijf in competitie en twee in Champions League) is Club Brugge volledig onder stoom aan het komen. Volgende week wordt dat ritme doorbroken met twee interlands. Mignolet, Mechele, Boyata en Vanaken moeten de Brugse eer verdedigen bij onze nationale ploeg. Maar eerst dus nog een lastige uitwedstrijd op zondagavond in Sclessin, waar Brugge dus al zeven keer op rij niet kon winnen. “Ik ben totaal niet bezig met statistieken”, gaf coach Hoefkens mee. “Wij gaan naar Standard met hetzelfde doel als de voorgaande matchen: proberen te winnen. Het worden wel geen gemakkelijke omstandigheden. Zij hebben negen op negen en het geloof is er. Het stadion kan ook een bepaalde sfeer creëren. We zullen de koelte moeten bewaren, het zal een goede challenge zijn voor mijn ploeg.”

Drietal terug na interlands

De lijst met afwezigheden blijft ongewijzigd in vergelijking met de vorige wedstrijden. Nog steeds geen Mata, Lang, Buchanan en de langdurig geblesseerde Rits. Al had Hoefkens wel positief nieuws te melden: “Na de interlandbreak verwacht ik Mata, Lang en Buchanan terug. Ze hebben alle drie op het veld getraind, nog niet met de groep maar wel al met de bal. Lang zag er heel positief uit, mentaal zijn ze ook terug klaar om te gaan.”

Niet juichen

De media-aandacht na de zege op Porto was gigantisch maar Hoefkens wil nu terug de focus op de competitie. “We moeten de Champions League nu even in de koelkast zetten, nu zijn er eerst twee wedstrijden in de competitie die het allerbelangrijkst zijn.” Een ander media-item was het feit dat Hoefkens niet juicht wanneer zijn club scoort. “Ook nu ga je me niet zien juichen. Ik doe dat al van in het begin van het seizoen. Voor mij is dat totaal geen item maar er was heel veel om te doen deze week, te veel.”