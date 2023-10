Zes op zes voor Genk na 0-3 zege in Kortrijk

Vicekampioen Racing Genk heeft zondagavond de slotwedstrijd van de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League met 0-3 gewonnen op bezoek bij KV Kortrijk, de voorlaatste in de stand.

Met een rake kopbal zette Tolu Arokodare de Genkies na 56 minuten op voorsprong, na een voorzet van Patrik Hrosovsky. Voor de pauze waren dat duo en Alieu Fadera al dicht bij een Genkse treffer geweest.

Nadien ging de Genkse voet heel even van het gaspedaal, maar Joseph Paintsil (73.) en Daniel Munoz (80.) dikten vervolgens toch nog verder aan tot 0-3. De ingevallen Andi Zeqiri zag in het slot zijn kopbal nog op de deklat belanden.

De Limburgers pakken zo dit seizoen voor het eerst zes op zes in de competitie, na de 4-0 zege tegen KV Mechelen van vorig weekend. Genk verloor dit seizoen nog maar één keer, op de tweede speeldag – in eigen huis dan nog – tegen KAS Eupen. Met 21 punten zijn ze intussen opgeklommen naar een met Cercle gedeelde vierde plaats, op zeven punten van leider Union. Kortrijk sprokkelde dit seizoen nog maar acht punten en is daarmee voorlaatste. De rode lantaarn is nog steeds in handen van Westerlo.