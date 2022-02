Yves Vanderhaeghe: weer thuis bij KV oostende: “Moet ik verbaasd zijn dat KVO mij wilde?”

De eerste werkweek van Yves Vanderhaeghe als nieuwe T1 van KV Oostende zit erop. Twee passages bij KVK, eentje bij Cercle en nu een tweede keer bij KVO. De Rumbekenaar zet gewoon zijn tournee door West-Vlaanderen verder. “Had Eupen mij gevraagd, dan zou ik toch twee keer nagedacht hebben.” Zijn missie: “Het schip veilig in de haven brengen.” En met Makhtar Gueye, daar kan hij wel weg mee.

Eerst een lange training, dan drie interviews na elkaar. “En straks nog wat theorie”, blaast Yves Vanderhaeghe. Ja, het is na twee en een halve maand lanterfanten weer tijd om te werken. Na zijn ontslag bij Cercle Brugge eind november is toch maar weer de RVA gedribbeld, hij was pas uitkeringsgerechtigd vanaf eind februari, zo had hij al uitgevist. Maar de 52-jarige coach is dus opnieuw bijzonder snel opgevist.

Hij moet stilaan wereldrecordhouder zijn in de categorie Om het snelst een nieuwe club voor ontslagen coaches. Het was nog wel KV Oostende dat hem terughaalde. KVO, waar hij in november 2017 na twee succesvolle seizoenen (play-off 1, bekerfinale én Europees voetbal) voor de eerste keer als T1 werd ontslagen, het lag láng op zijn maag.

Maar vooral ook het nieuwe, Amerikaanse KVO, dat toch alleen maar moderne, analytische, data-driven coaches wilde? Terwijl Vanderhaeghe net door Cercle werd weggezet als een coach die daar maar moeilijk in meewilde. En toch kwam Gauthier Ganaye na een zoektocht in het buitenland in Rumbeke terecht. De ceo van KVO stuurde woensdagavond laat een sms’je naar Vanderhaeghe.

Onder de indruk

Vanderhaeghe: “Of we ‘s anderendaags konden bellen? Na dat gesprek volgde nog een video-meeting, Gauthier zat in quarantaine. Toen bleek dat ze na grondige analyses onder de indruk waren van de hoge druk waarmee Cercle altijd speelde. Meer zelfs dan KVO dit seizoen onder Blessin. Tja, Gegenpressung. De school-Leipzig… het kind moet een naam hebben. We waren er snel uit.”

Vanderhaeghe was in tegenstelling tot zowat de hele voetbalwereld niet verbaasd. “Moest ik dan verbaasd zijn dan ze mij vragen? Iedereen moet toch stilaan weten wat Yves Vanderhaeghe kan brengen? Ik speelde in mijn eerste jaren als hoofdtrainer vier keer play-off 1. Maar blijkbaar moet ik mij meer verantwoorden dan een ander.”

Oefencomplex

En zo stond Vanderhaeghe vrijdag plots weer op De Schorre. En zaterdag voor de dug-out van KVO in Mechelen (3-0). Al was hij liever pas maandag begonnen, de opstelling van de kustploeg had hij nog overgelaten aan T1 ad interim Markus Pflanz en co.

Maandag begon zijn werkweek echt. Welcome back. Marc Coucke en Luc Devroe zijn er een ver verleden, maar dag Bram, Bart, Johan, Tony, Luc, Geert, Kurt… “Ik ken hier toch nog heel wat volk. Van de spelers blijven alleen Capon en D’Haese over van mijn eerste periode.”

Hij was meteen opgetogen over het nieuwe oefencomplex. In zijn eerste periode was er alleen een eetzaaltje en kleedkamers niveau SK Steenbrugge.

“Nu staat er hier een imposant complex. Ik was hier nooit eerder. Luc Devroe was toen al bezig met de plannen. (enthousiast) Een fantastische fitnesszaal, slaapruimtes, spelershome, dokterskabinet, vergaderzalen… Het is top! Net als de velden, al waren die in mijn eerste periode ook al zeer oké. Bovendien vind ik De Schorre een geweldige site om te werken.”

Provinciegrens

Betere werkomstandigheden dan KV Kortrijk en beter dan Cercle. “Tja, in Kortrijk waren de velden niet bepaald top én moest na het weekend het spelershome weer omgebouwd worden tot fitnesszaaltje. Cercle bood wel meer mogelijkheden, maar moest zich toch behelpen met drie grote containers voor fitness, douches voor de trainers en bureaus voor de technische staf. Ik verbeter me dus op dat vlak, in zo’n omgeving kan je altijd beter en gerichter werken.”

En hij blijft wéér in eigen geliefde regio. AA Gent, nu ook weer niet zo ver van Rumbeke, was de enige club waarvoor hij over de provinciegrens trok. Eupen had niet moeten bellen, zeker? (lacht) “Laten we zeggen dat ik dan toch twee keer had nagedacht. Dicht bij huis is toch altijd leuk. Je spaart tijd uit die je kan besteden aan je gezin. Al zal ik hier al mijn tijd goed kunnen gebruiken.”

Hij weet waarvoor hij staat. “Het schip veilig in de haven brengen. Dat is mijn missie.”

En dan? Hij heeft een contract tot eind dit seizoen. Dat Ganaye dan toch weer zou kiezen – al beweert de Fransman stellig dat Vanderhaeghe mits goede resultaten best kan blijven – voor een profiel van een of andere school houdt hem hoegenaamd niet bezig. “We hebben een afspraak: twintig dagen na afloop van de competitie zal ik weten waar ik aan toe ben. Dat volstaat voor mij. Ik lig er niet wakker van.”

In het gareel

Eerst die missie. Hij weet al wat er schort. “De pressing zit goed, er wordt keihard gewerkt… Alleen is in vergelijking met vorig seizoen de creativiteit aan de bal wat minder. Daar zorgden Sakala, Hjulsager… voor, Vandendriessche die perfect weet wanneer het rap of traag moet gaan, Hendry die voetballend goed is… Dat wordt dus een werkpunt.”

Naar het geval Makhtar Gueye. Topscorer met 11 goals, maar op de bank. Geeft niet genoeg op het veld, klinkt al enige tijd. En naast het veld is hij al langer een moeilijke vent.

Gueye is nog maar één keer te laat geweest. Door een dopingcontrole waarbij hij 10 milliliter te kort kwam

Vanderhaeghe: “Ik heb meteen de groep, en dus niet alleen Makhtar, duidelijk gemaakt dat een nieuwe coach nieuwe kansen betekent. Heel simpel. Maar hij heeft tenslotte al elf goals gemaakt, ik weet ook wel dat sommigen extra aandacht nodig hebben en dat Makhtar heel emotioneel is. Ik heb in mijn carrière wel meer moeilijke jongens in het gareel gekregen. Het mooiste voorbeeld is Teddy Chevalier. Veel mee bezig geweest, maar nooit miserie mee gehad. Ik heb ook nog het voordeel dat ik Frans spreek, waardoor hij beter begrijpt waar het op staat.”

”Als ze in functie van elkaar spelen, kan hij inderdaad heel complementair zijn met Ambrose. Makhtar is nog maar één keer een beetje te laat geweest op training. Door een dopingcontrole waarbij hij niet aan de laatste tien milliliter geraakte.” (glimlacht)

De keuze van de doelman, Hubert of de pas aangetrokken Scherpen, vindt hij niet moeilijk. “Daar wordt te veel over gespeculeerd. Ik leg beiden mijn keuze wel uit. Hubert hield voor Mechelen nog twee keer de nul, dat zegt toch wat?” De sprint kan worden ingezet. Eerst twee thuismatchen tegen Standard en STVV, dan volgt een drieluik Anderlecht, Club Brugge en Union.

“Daarna Seraing. Liefst niet met het mes op de keel. Mijn eerste zinnen deze week waren dan ook: we kunnen in die eerste twee matchen al veel aan onze situatie verbeteren. Zes of vier of misschien zelfs drie punten zou chic zijn.”

