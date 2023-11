Yves Vanderhaeghe ontslagen bij Saudische club Al-Faisaly

Het avontuur van Yves Vanderhaeghe in Saudi-Arabië zit er na enkele maanden alweer op. Ondanks een zege afgelopen weekend werd Vanderhaeghe bij tweedeklasser Al-Faisaly donderdag bedankt voor bewezen diensten. Vanderhaeghe moest de club terug naar het hoogste niveau leiden, maar met een voorlopige vijfde plaats waren de bazen niet tevreden.

Helemaal verrassend is het ontslag van Vanderhaeghe door die vijfde plaats niet, zeker aangezien trainers bij de club uit Ryad wel vaker op verrassende momenten de laan uit gestuurd worden. “Eén van mijn voorgangers is vorig seizoen blijkbaar ontslagen terwijl hij aan de leiding stond”, zei Vanderhaeghe daar zelf nog over. Met 17 op 30 bleef Vanderhaeghe uiteindelijk ook onder de verwachtingen van het Saudische bestuur. Ook al kwalificeerde Vanderhaeghe zich met Al-Faisaly ondertussen wel voor de kwartfinale van de beker.

Het maakt dat het Saudische avontuur van Vanderhaeghe en zijn assistenten Gino Caen en Wesley Deschacht, die zelfs al terug in ons land zijn, uiteindelijk slechts vijf maanden duurde. Met de Braziliaan Marcelo Chamusca stelde Al-Faisaly ondertussen ook al Vanderhaeghes opvolger voor.