Yves Vanderhaeghe blijft twee jaar langer aan boord als trainer van KV Oostende

Netjes binnen de deadline van twintig dagen na de laatste competitiematch heeft KV Oostende Yves Vanderhaeghe definitief vastgelegd als coach voor komend voetbalseizoen. Hoewel enkele maanden geleden een vrij verrassende keuze, is de aanstelling van Vanderhaeghe – enkel de handtekening moet nog worden gezet – een goeie en logische zet in vele opzichten. Op naar een rustig seizoen?

Na afloop van die beslissende 2-2 in eigen huis tegen Seraing werd duidelijk dat zowel trainer als bestuur met elkaar verder wilden. “Yves heeft een nauwe band met de club. Met het contract van korte duur was het de bedoeling om elkaar beter te leren kennen. Dat is dan ook gebeurd en ik zou graag verder met hem willen”, sprak executive president en sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye op zaterdagavond 2 april.

“Natuurlijk zou ik hier graag blijven, iedereen weet dat ik graag in Oostende ben. Maar in mijn contract staat dat ik ten laatste twintig dagen na de laatste speeldag weet waar ik aan toe ben. Laat ons dus nog eventjes afwachten”, repliceerde de trainer daarop.

Iets langer dan verwacht, maar nog altijd binnen die deadline, is de kogel dus door de kerk: Vanderhaeghe blijft tot het einde van het seizoen 2023-2024 coach van KV Oostende.

Terug thuis

Na zijn spelerscarrière bij Moeskroen, Aalst, Anderlecht en Roeselare, en als 48-voudig Rode Duivel, stapte hij in 2008 het trainersvak in als assistent van Hein Vanhaezebrouck bij Kortrijk. In de zomer van 2014 werd hij ook hoofdtrainer van ‘de Kerels’ en nam Vanderhaeghe Adnan Custovic in dienst als assistent. In 2015 maakte de geboren Roeselarenaar de ietwat gevoelige overstap naar KV Oostende, waar hij Fred Vanderbiest opvolgde. Met KVO speelde hij de bekerfinale en Europees tegen Marseille.

Het Oostendse avontuur eindigde echter in mineur. Ondanks een contactverlenging van drie jaar, werd Vanderhaeghe aan de deur gezet na een slechte competitiestart in september 2017. Daarna ging de coach aan de slag bij AA Gent, opnieuw Kortrijk en Cercle Brugge, dat hij vlotjes in eerste klasse hield. In februari volgde Vanderhaeghe de naar Genoa vertrokken Duitser Alexander Blessin op, met assistent Markus Pflanz als tussendoortje aan het hoofd.

Essevee

De interesse van Zulte Waregem in Vanderhaeghe was een zogenaamd ‘long shot’. ‘Essevee’ is na een dramatische jaargang op zoek naar een nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen en Vanderhaeghe past – in theorie – bij de Zuid-West-Vlaamse stijl en voetbalfilosofie. Maar de liefde voor Oostende was en is té sterk om de 52-jarige trainer weg te plukken.

“Toen ik destijds bij KVO moest vertrekken nadat ik een contractverlenging had getekend, was ik enorm ontgoocheld”, zei Vanderhaeghe nog. Hij wil en zal nog een en ander willen tonen aan de Oostendse medemens.

Nu de aanstelling van de nieuwe trainer een feit is, worden ook de plekjes op de bank verder ingevuld. Zo zou Vanderhaeghe zijn eigen trainersstaf mogen samenstellen. Zeker is het niet, en met voorspellingen moet je altijd een slag om de arm houden, maar allicht verlaten de huidige assistenten Markus Pflanz en Alfred Ntiamoah de club. Pflanz en Vanderhaeghe komen goed overeen, maar achter de relatie tussen de Duitse T2 en Ganaye staan vraagtekens.

Allicht verlaten de huidige assistenten Markus Pflanz en Alfred Ntiamoah de club

Dat Pflanz spits Makhtar Gueye verschillende speeldagen op de bank liet starten, deed de verhouding tussen beide heerschappen geen goed. En wanneer Pflanz en Ntiamoah zouden vertrekken, luidt de vraag of keepertrainer Eberhard Trautner aan boord wil blijven. ‘Ebo’ kon prima overweg met de Oostendse keepers en staf, krijgt ook krediet voor het prima werk, maar zal zich bij een vertrek van z’n landgenoten misschien minder in z’n sas voelen aan de kust.

Het is zo goed als zeker dat hulpcoach Wesley Deschacht, die als trainer van SC Lombardsijde kampioen werd in derde provinciale, blijft. Wie vult dan de vrijgekomen plaatsen in? Thomas Buffel, nu aan de slag bij de nationale U21, en Jordi Lemiengre, die een aflopend contract heeft bij Mandel United, zijn namen die de ronde doen. Ook Gino Caen wordt genoemd. Hij stond tussen 2015 en 2017 aan de zijde van Vanderhaeghe bij KVO en heeft een verleden als assistent bij Kortrijk, Anderlecht en Gent. Of haalt Vanderhaeghe andere namen naar de Schorre? Los van alle geruchten en speculaties: met Vanderhaeghe wordt de trainersstaf Belgischer.

Spelers

Na een resem contractverleningen – Jordy Schelfhout, Theo Ndicka, Brecht Capon, Nick Bätzner – en de meer dan waarschijnlijke definitieve overname van Tatsuhiro Sakamoto zit Oostende ook niet stil op vlak van spelers aantrekken. Zo mocht tester Ochieng Wilkims meedoen in de oefenmatch tegen KV Kortrijk (0-0). De 19-jarige aanvaller van Club NXT mocht eerder al aantreden in de UEFA Youth League.

Ook Noa Wyns, een verdediger van 19 jaar van huidig competitieleider Union, trad in diezelfde oefenpot aan. Wyns maakte eerder al minuten bij de Brusselaars in de Beker van België. Twee jonge vogels op de radar dus, in de hoop er de nieuwe ‘Arthur Theate’ aan te treffen. Afgelopen seizoen leerde echter dat KVO nood heeft aan wat meer ervaring en punch.

Ja, jongeren als Anton Tanghe, Zech Medley, Nick Bätzner en Alfons Amade zijn weer wat rijper, maar er zal toch meer nodig zijn om echt een rustig seizoen te draaien. Nu, op dit moment – we schrijven och arme eind april – is het véél te vroeg om daar al dieper op in te gaan. Maar een waarschuwend vingertje kan nooit kwaad.

(Timmy Van Assche)