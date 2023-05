Yves Vanderhaeghe bevestigt dat hij openstaat voor een terugkeer naar KV Oostende, waar Paul Conway aan de kant is geschoven

Zien we Yves Vanderhaeghe (53) binnenkort terug langs de zijlijn bij KV Oostende? Het is goed mogelijk, want de Roeselarenaar heeft een aanbieding op zak om opnieuw coach te worden van KV Oostende in 1B. Daarnaast kregen ook oud-spelers Brecht Capon en Michiel Jonckheere een plekje in de sportieve omkadering aangeboden.

Na de degradatie uit de hoogste klasse, was Oostende aan bezinning toe. De afgelopen weken bleef het stil rond de club, maar nu lijkt toch stilaan duidelijk waar de Amerikaanse eigenaars met KVO naartoe willen. Een verkoop lijkt momenteel niet meer aan de orde en er wordt dan ook werk gemaakt van de toekomst. Zo heeft Yves Vanderhaeghe een aanbod op zak om trainer te worden van de Kustboys.

Mocht Vanderhaeghe effectief zijn handtekening zetten onder een verbintenis met KVO, zou dat op zijn minst opvallend te noemen zijn. Vanderhaeghe werd immers in oktober nog maar de laan uitgestuurd in Oostende, hoewel de club er sportief op dat moment niet eens slecht voor stond. Voor Vanderhaeghe was het dan ook een pijnlijk ontslag, ook omdat er nadien nog een dispuut over zijn ontslagvergoeding volgde dat tot op vandaag nog niet uitgeklaard is. Met een nieuwe verbintenis zou dat dispuut evenwel net iets gemakkelijker opgelost kunnen worden. Reageren op het nieuws wilde Vanderhaeghe niet. Wel bevestigde hij dat hij een aanbieding van KVO op zak heeft én dat de kans er is dat het effectief ook tot een akkoord komt.

Ganaye weg

Daarbij lijkt het wel ondenkbaar dat Vanderhaeghe bij Oostende opnieuw zou willen samenwerken met CEO Gauthier Ganaye. Vanderhaeghe had na zijn vorige periode in Oostende immers weinig tot geen positieve woorden over voor de Fransman. Ganaye, die genoemd wordt bij onder meer het Engelse Huddersfield en promovendus RWDM, is evenwel op weg naar de uitgang bij KVO.

Zo is hij op dit moment zelfs al niet meer bezig met de samenstelling van de spelerskern voor volgend seizoen. Het is nu puur een kwestie van de juridische – er wordt Ganaye wel één en ander aangewreven – en financiële afhandeling van zijn overeenkomst vooraleer beide partijen ook effectief uit elkaar gaan. De sportieve verantwoordelijkheid is ondertussen overgenomen door Nils Vanneste, die eerder directeur van de jeugdschool was.

Michael Kalt

En zo dreigt er toch een paleisrevolutie in Oostende, want ook sterke man Paul Conway is er aan de kant geschoven. Momenteel werpt Michael Kalt, een andere aandeelhouder, zich op als sterke man. Hij voerde de afgelopen weken al heel wat gesprekken met verschillende mensen binnen de club.

Paul Conway werd bij KVO persona non grata en werd aan de kant geschoven voor Michael Kalt. (Foto: PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPP) © Eric Ottino PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPP

De consensus daarbij was dat KVO zijn identiteit terug moet vinden en zich opnieuw sterker lokaal moet verankeren. Ze rekenen daarvoor onder meer op ex-spelers Brecht Capon en Michiel Jonckheere. Allebei kregen ze een aanbieding om de sportieve staff te vervoegen. Die eerste als teammanager, die tweede als assistent-trainer. Wat er in dat geval met huidig teammanager Bart Brackez zou gebeuren, is niet duidelijk. In Oostende zien ze het alvast graag gebeuren: PMG lijkt te beseffen dat lokale verankering essentieel is om de fans terug achter de club te krijgen.

Hoe dan ook staat er de komende weken nog heel wat te gebeuren aan ‘t zeetje. Achter de schermen is er momenteel al veel beweging, maar wanneer alles precies naar buiten zal komen, zal van juridische en financiële zaken afhangen. (TM/FB)