Yannick Euvrard is assistent-coach bij RSC Anderlecht: “Ik ben ambitieus, maar mijn gezin is het allerbelangrijkste”

Als RSC Anderlecht dit seizoen vlot meedraait in de top van het klassement mag een Waregemnaar daarvoor ook enkele pluimen op zijn hoed steken. Yannick Euvrard (37) is zijn naam en hij is sedert deze zomer assistent-coach bij paars-wit. “Aan alles daar voel je dat Anderlecht een instituut is en blijft”, zegt hij.

Yannick is de jongere broer van Vincent Euvrard (41), die als trainer van Zulte Waregem eeuwige roem kan vergaren in de stad als hij de club opnieuw naar de hoogste voetbalklasse weet te loodsen. Yannick geniet iets minder bekendheid al is hij ook een mooie carrière aan het uitbouwen in het topvoetbal. Als speler was hij een subtopper maar na zijn profcarrière als voetballer wist hij relatief snel een plek te veroveren in de staf van de Rode Duivels. Sedert deze zomer is hij mee het mooie weer aan het maken bij RSC Anderlecht. Een gesprek met een man die een gezond evenwicht probeert te vinden tussen zijn ambities in de topsport en zijn gezin dat hem zeer dierbaar is.

Dit interview moesten we uitstellen omdat Anderlecht nog eens uitzonderlijk verloren had en je in allerijl naar Brussel moest. Is de rust daar terug?

“Er was voor alle duidelijkheid nooit onrust. Het verlies op Standard kwam aan en dat wou de coach zo snel als mogelijk een plaats geven zodat iedereen het achter zich kon laten. We kunnen nu meteen toewerken naar de volgende matchen. Hopelijk was die uitschuiver ook gewoon een accident de parcours, want we speelden toch wel een heel sterke eerste helft.”

Je werkt met vedetten genre Jan Vertonghen of Thorgan Hazard. Helpt het dan dat je sportmanagement gestudeerd hebt?

(Glimlacht) “Ach, je mag dat niet overdrijven. Dat zijn allemaal profs en die willen hun job zo goed mogelijk doen. De spelers die je noemt ken ik trouwens nog van mijn periode als videoanalist bij de Rode Duivels. Ik denk dat iedereen goed beseft dat Anderlecht na wat mindere jaren als club aan de heropbouw bezig is. Ik ben blij daaraan te kunnen meehelpen in deze club die nog altijd grandeur blijft uitstralen. Dat voel je hier aan alles.”

Hoever reiken jouw ambities?

“In eerste instantie wil ik mezelf voort ontwikkelen bij Anderlecht. Ik ben ondertussen wel van plan om de Pro License-cursus te volgen (noodzakelijk om trainer te worden in de hoogste klasse, red.). Het kan me helpen om het hier nog beter te doen. Per definitie is het altijd goed om jezelf voort te ontplooien als persoon. Daarom ben ik nu ook Spaans aan het leren met een app om vlotter contact te hebben met Luis Vazquez, de Argentijnse speler die hier een contract getekend heeft en alleen Spaans spreekt. Ik ben iemand die continu wil bijleren.”

Voor je bij Anderlecht kwam, was je actief achter de schermen van de Rode Duivels. Was het moeilijk om op dat niveau een plaats te veroveren?

“Dat viel wel mee. Dat ik ook een bachelordiploma informatica heb en vlot met computers overweg kan was zeker geen nadeel. Voorts hielp het natuurlijk ook dat ik profvoetballer geweest ben.”

Laat het ons even over je broer hebben die goed bezig is als trainer bij Zulte Waregem. Hoe is de relatie met hem?

“Hij is zeer belangrijk voor mij en we hebben ook een zeer goede band met elkaar. Sedert hij in Waregem woont, springt hij ook geregeld binnen bij ons. Hij heeft jarenlang in Limburg gevoetbald (onder meer bij KRC Genk en STVV, red.) en toen zagen we elkaar zeer weinig. Mijn broer is ook altijd een beetje een inspiratiebron geweest voor mij. Ik heb veel bewondering voor zijn werkethiek en voor de grote ambitie waarmee hij alles aanpakt in het voetbal. Zelf ga ik daarin niet zover en wil ik niet alles opofferen om het te maken. Mijn gezin is het allerbelangrijkste wat er is voor mij. Een goede papa en een goede echtgenoot zijn, dat is toch in de eerste plaats wat ik wil.”

Hoe keken jullie ouders indertijd naar hun twee voetballende zonen?

“Ze hebben echt alles gedaan opdat we konden doen wat we graag deden: voetballen. Mijn broer en ik mochten vrij snel op een hoger niveau meespelen en dat was dan bij Cercle Brugge. Dat betekende voor hen wel dat ze er lange autoritten voor over moesten hebben, want we woonden in Oostduinkerke en naar Brugge is het toch een kleine vijftig kilometer rijden. Onze trainingen en matchen vonden bovendien vaak op verschillende momenten plaats en dus waren we blij dat ook een oom bereid was om ons geregeld naar Brugge te voeren.”

Mis je de zee of kan je goed aarden in Waregem?

“De zee mis ik zeker en ik vond het altijd heerlijk om daar aan het water te gaan lopen. Al voel ik me hier ook wel thuis. Joggen doe ik dan op de Finse piste, die op wandelafstand van bij mij thuis ligt. Soms ga ik ook aan de Leie lopen. Of ik ook een favoriet restaurant of café heb? Ik vrees dat je daarvoor niet bij mij moet zijn. Ik ben voor de rest toch eerder een huismus.”

Yannick Euvrard

Privé: Yannick Euvrard (37) is getrouwd met Isabelle Himpe (38). Ze hebben twee kinderen: Ella-Marie (10) en Anne-Lou (8). Ze wonen op de Biest in Waregem.

Loopbaan: Yannick heeft een bachelor sportmanagement en informatica behaald.

Hij heeft als IT-consultant gewerkt vooraleer hij videoanalist geworden is bij de Belgische Voetbalbond: van de Red Flames ging het snel naar de Rode Duivels.

Hij is nu assistent-coach bij RSC Anderlecht.

Voetbalcarrière: Hij speelde tot zijn 28ste als profvoetballer bij onder meer Cercle Brugge, OH Leuven en KSV Roeselare.

Nadien speelde hij nog voort als amateur in combinatie met een voltijdse job. Hij sloot zijn voetballoopbaan af bij Racing Waregem. (vfb)