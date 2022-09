Wordt Tatsuhiro Sakamoto sleutel tot KVO’s najaar? “Het WK in Qatar? Wie weet”

De Japanner Tatsuhiro Sakamoto is nog altijd op zoek naar z’n eerste doelpunt voor KV Oostende. Maar met twee assists dit seizoen en eentje in de vorige jaargang mag z’n belang niet onderschat worden. Vooral zijn niet aflatende werkijver is een voorbeeld voor velen. “Ik wil gewoon zo goed en zo kwaad als mogelijke helpen.”

De zachtaardige en minzame speler glimlacht steevast, maar kan zich in het Engels – laat staan in het Nederlands – moeizaam uitdrukken. Toch is hij een graag geziene kerel in de kleedkamer. Daar heeft z’n karakter alles mee te maken. Na het gelijkspel in en tegen Cercle Brugge (2-2) vloog spits en ploegmaat Thierry Ambrose hem rond de nek. ‘Tatsu’ bood hem namelijk de aansluitingstreffer op een dienblaadje aan.

“Lekkere assist, hé”, lachte Ambrose de tanden bloot. “Assist, yes”, glunderde de Japanner bedeesd. Zelfs een flinke smakker van z’n teamgenoot sloeg hem niet uit z’n lood. Interviews met de 25-jarige (flank)aanvaller zijn niet zo simpel. Gelukkig helpt tolk Els Greunlinx, actief voor het Japanse ‘Kyodo News’, ons wat uit de nood. “Op training spreken de ploegmaats in simpel Engels. Ik begrijp wat ze willen zeggen, maar ik kan mezelf niet goed uitdrukken. Ik probeer me dan weer te behelpen met enkele woordjes. Het klopt wel: ik moet m’n talenkennis verder uitdiepen. Ik blijf m’n best doen. Op sportief vlak weet ik waar ik moet lopen en ik ken de instructies van de coach. Op het veld loopt het dus goed.”

Bevestigen

Na een gesmaakte huurperiode vorig seizoen nam KV Oostende hem afgelopen zomer definitief over van Cerezo Osaka, z’n vorige club in Japan. “Ik kreeg vorig jaar hier de kans om mijn potentieel te tonen. Ik denk dat ik het goed heb gedaan, maar nu wil ik bevestigen. Zo kan ik het team helpen om hoger te eindigen.”

Ik wil zo snel mogelijk mijn vrouw en kinderen in België krijgen

Dit seizoen lukte hij vooralsnog twee assists. Belangrijke dan nog wel: Sakamoto was aangever van de beslissende 1-3 op Charleroi en leidde de wederopstanding in tegen Cercle. “Na een moeilijke eerste helft in Brugge dacht ik dat het niet goed ging komen. Ik was sneller op de bal toen de penalty van Ambrose werd gekeerd door de keeper. Ik heb geleerd om niet te vroeg het strafschopgebied in te duiken. Met een beetje training kan je inschatten waar die bal zal terechtkomen en hoe je het best reageert. Dat geschiedde dus ook op Cercle. Het zet mijn persoonlijke ambities kracht bij. Ik plak er geen aantal op, maar wil zoveel mogelijk goals en assists leveren.” Nu nog dat eerste goaltje voor de Kustboys, dus. Want z’n doelpuntenteller staat voorlopig nog op nul. “In het begin van dit seizoen kende ik wat kwaaltjes. Zo hield een lichte liesblessure me eventjes van het veld. Nu ben ik volledig hersteld en ready to go. (knipoogt) Ja, het is een beetje zoals de transfer van een nieuwe speler.”

Leven in België

Ook naast het veld voelt Sakamoto zich goed. “Ik ben gewend geraakt aan het leven hier in België en Oostende, ook al zit ik ver van m’n thuisland. Hier wonen is prima. Ik maak bijvoorbeeld al mijn maaltijden zelf. Het is dus extra handig dat we dicht bij de zee leven en dus ook over verse vis beschikken. Lekker! Alles wat ik wil, heb ik bij de hand. Alhoewel: mijn vrouw en kinderen wonen nog in Japan. Ik wil ze zo snel als mogelijk in België krijgen. Helaas is het door de strikte visumvoorschriften niet zo simpel. Maar daar wordt dus aan gewerkt.”

KVO zag eerder Kenny Rocha Santos op interlandverplichtingen vertrekken met Kaapverdië. Met hem in de basis wonnen de eilandbewoners met 1-2 van Bahrein in een vriendschappelijke pot. Ook Fanos Katelaris speelde voor het nationale team van Cyprus. Ze wonnen in de Nations League enigszins verrassend van Griekenland (1-0) met de verdediger 90 minuten op het veld, daarna werd van Kosovo verloren (5-1). Toch behoudt Cyprus een stek in Groep C. Beide heerschappen konden dus een beetje vertrouwen tanken. Nochtans had ook Sakamoto met wat meeval bij de nationale ploeg kunnen spelen. Hij heeft al twee caps op z’n naam (vorig jaar tegen Kirgizië en Tadzjikistan), maar was er voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten (2-0 winst) en Ecuador (0-0) niet bij.

“Ik werd niet geselecteerd, maar zo gaat dat in het voetbal. Ik wil me bij KV Oostende nog meer in de picture spelen om weer bij de beste spelers van het land te zijn. Het wereldkampioenschap in Qatar? We zullen zien.” (TVA)