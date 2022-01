Wordt Japanner Tatsuhiro Sakamoto (25) nieuwe smaakmaker bij KV Oostende?

Van het ‘Land van de Rijzende Zon’ naar het land van de winterse grauwheid: de Japanner Tatsuhiro Sakamoto is bij KV Oostende begonnen aan zijn buitenlands avontuur. Veel tijd om zich aan te passen is er niet, want KVO kan elke speler gebruiken in de jacht op punten. “Ik kan niet geloven dat dit team zo laag staat”, vertelt een gretige ‘Tatsu’.

Het was een verrassende transfer, die KV Oostende enkele weken geleden aankondigde. De 25-jarige rechtermiddenvelder/flankspeler maakte de voorbije seizoenen grote sier bij Cerezo Osaka, een middenmoter in de Japanse J-League. In 81 wedstrijden bij Osaka – waarbij de speler ook Rode Duivel Thomas Vermaelen bij Vissel Kobe bekampte – lukte hij tien goals en vijftien assists, het merendeel in het pas afgelopen seizoen.

In december liep de Japanse competitie op z’n einde, maar nu mag hij zich meteen bewijzen bij KVO. Z’n manager Shoyo Hasumi van UDN Sports, die ook de belangen van Koji Miyoshi (Antwerp) en Shinji Kagawa (ex-Dortmund en Manchester United, nu Sint-Truiden) behartigt, is tolk van dienst tijdens het eerste interview van Sakamoto.

Frieten!

“Ik ben nu een paar weken in België en heb veel zin in een nieuw avontuur. Een nieuwe omgeving, een nieuwe stad. Let wel, met mijn vorige ploeg gingen we op stage naar het buitenland, maar dit is toch iets anders. (lacht) Het is hier precies ook kouder dan in Japan.”

“Of ik het leven in Japan mis? Wel, er is natuurlijk de taal. Bij KV Oostende is Engels de voertaal, maar de kleine groepjes spelers spreken Frans, Duits en Nederlands. Ik ben hard aan het studeren om me het Engels meester te maken. En ja, het eten is hier ook compleet verschillend. Ik dacht vooraf dat het moeilijk ging zijn om me aan de Belgische en Europese keuken aan te passen, maar dat valt verrassend goed mee. (schatert) Frieten! Goh, wat zijn die lekker. In Thermae Palace at ik ook al goeie steaks en een lekkere garnalencocktail. Momenteel verblijf ik in hotel Ter Streep, en straks komen ook mijn vrouw en mijn drie maanden oude kindje naar België. Ik kan niet wachten.”

Sinds vorig seizoen

Maar waarom heeft hij nu precies voor KVO gekozen? “Ik droomde er al langer van om in Europa te voetballen. Vorig seizoen al sprak ik met ‘executive president’ Gauthier Ganaye en ik zag ook enkele wedstrijden. Dat deed me kiezen voor Oostende. De energieke manier van spelen spreekt me ongelooflijk aan. Dit is een club waar ik me enorm kan verbeteren, zowel persoonlijk als sportief. Er was afgelopen zomer interesse uit de Verenigde Staten en van enkele Duitse clubs, maar dit project sprak me het meest aan.”

De energieke manier van spelen spreekt me enorm aan. Hier kan ik beter worden

Niet onbelangrijk: intussen spelen in ons land al vijftien Japanners, waaronder zeven bij Sint-Truiden. Weinig verwonderlijk, aangezien de Limburgse club in handen is van Japanse eigenaars. Met Tsuyoshi Watanabe loopt er ook een landgenoot rond centraal in de defensie. “Japanners leggen een hoge inzet en goeie mentaliteit aan de dag. Het helpt dat er hier al landgenoten spelen om me beter aan België aan te passen. Kijk, met Tsuyoshi sprak ik afgelopen weekend nog af – hij is een goeie vriend.”

Meteen inzetbaar

Belangrijke vraag: is Sakamoto meteen inzetbaar? KV Oostende kan alle hulp op het veld zeker gebruiken om de degradatiezorgen weg te houden.

“Nadat het seizoen in Japan was afgelopen, had ik enkele dagen vakantie. De afgelopen twee weken heb ik hard gewerkt om fysiek weer in orde te komen. Maar ik heb er vertrouwen in, ja. Ik ben mentaal en fysiek klaar om mijn opwachting te maken. Ik hoop snel mijn duit in het zakje te doen. Mijn favoriete positie ligt op de rechter aanvallende flank, al kan ik ook op links uit de voeten. Echt, het doet er weinig toe waar de toekomstige coach me zet, (knipoogt) maar ik hou ervan om aan te vallen. In het verleden heb ik wel ook al op linksback gespeeld.”

De stap van de J-League naar de Pro League hoopt hij zo snel mogelijk te verteren. “Het grote verschil tussen beide competities is de speelsnelheid. In Japan verloopt de passing trager, de opbouw langzamer. In België willen ze binnen de tien tot vijftien seconden naar voren trekken. Die omschakeling verloopt sneller, zowel van aanval naar verdediging als omgekeerd. Een wedstrijd die dat mooi illustreert, is de match op het wereldkampioenschap van 2018. België klopte ons land toen met 3-2, en het was vooral die laatste countergoal die me bijblijft. (doelpunt van Chadli in de 94ste minuut, na een actie die vertrok bij doelman Courtois en goed tien seconden duurde, red.)”

Springplank

Zelf speelde Sakamoto al twee keer voor Japan. “Ik besefte dat ik naar Europa moest komen om beter te worden en meer kans te maken op nationale selecties. Eerlijk, ik kijk er alvast naar uit om tegen Kagawa van Sint-Truiden te spelen. Ik kijk op tegen iemand met zo’n carrière. Net als Takehiro Tomiyasu bijvoorbeeld, die van STVV naar Bologna in Italië ging en nu bij Arsenal speelt, hoop ik ook een mooi parcours uit te bouwen.”

“Maar nu eerst KV Oostende. Het is eigenlijk niet te geloven dat dit team zo laag geklasseerd staat. Ik heb de ploeg al goed leren kennen en hier loopt heel wat kwaliteit rond. We willen zo snel mogelijk klimmen in het klassement.”

