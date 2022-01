Wolf Ackx van Cercle uitgeleend aan Knokke

Wolf Ackx wordt tot eind dit seizoen uitgeleend aan de kustploeg Knokke.

De 19-jarige aanvaller uit Maldegem maakte als aanvaller deel uit van de A-kern van Cercle Brugge. Hij was één van de zeven spelers die eind vorig seizoen zijn verbintenis bij groen-zwart verlengde tot eind dit seizoen, met een jaar optie. Hij speelde in deze competitie, zij het in de Croky Cup, met Cercle zowel op Mechelen als tegen Tienen.

Ackx is een pocketaanvaller die zijn snelheid zeer goed kan benutten. Hij begon als jeugdspeler bij Cercle, trok op zijn tiende naar Club Brugge, waarmee hij met de U16 in 2018 kampioen werd, om dan vervolgens naar Cercle terug te keren.

In het kader van de nauwe banden tussen Cercle en AS Monaco trok Wolf in december samen met Xander Martlé als twee jeugdspelers van groen-zwart op trainingsstage naar AS Monaco. Wolf hoopt nu bij R. Knokke FC op voldoende speelminuten. Eerder deze transferperiode maakte Arne Cassaert als een centrale verdediger bij de beloften van Cercle dezelfde beweging richting de kustploeg uit eerste nationale. (ACR)