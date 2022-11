WK-ganger Ueda bezorgt Cercle een knappe zege op STVV

Na een matige en bij momenten harde wedstrijd trok de Japanse spits Ayase Ueda zijn ploeg na ruim een uur over de streep. Groen-zwart won bij STVV met 0-1 en gaf zo de mooie reeks onder trainer Muslic voor het ingaan van de WK-break een vervolg.

De voorbije twee wedstrijden op de laatste speeldag van de heenronde werden ruim gewonnen door de thuisploeg. Cercle was dus best op zijn goede op Stayen. Winst voor groen-zwart kon dan weer een plaats in de eerste helft van de rangschikking opleveren. In de gewonnen bekerwedstrijd van woensdag tegen Beerschot ging trainer Muslic aan het roteren. In de competitie lijkt hij vast te houden aan de vaste elf. Zo kwam dezelfde basisploeg als vorig weekend tegen OHL aan de aftrap.

Ook bij de thuisploeg zo goed als dezelfde elf als op de vorige speeldag. Kanoté keerde terug uit schorsing en zo werd Brüls naar de bank verwezen. Geen Coppens (ex-Cercle) in de goal bij de Kanaries. Schmidt stond onder de lat en mag straks met topschutter Ueda van Cercle voor Japan naar de Wereldkeker in Qatar. Beide spelers werden hiervoor voor de aftrap in de bloemen gezet. Verder bij de thuisploeg Bruno, die eerder ook al voor Cercle uitkwam.

In een ietwat nerveuze de eerste helft nam de thuisploeg het meeste initiatief maar ging er aan weerszijden geen enkele bal tussen de palen. Nochtans had Cercle met Ueda daar na twintig minuten een unieke mogelijkheid toe. Op aangeven van Deman ging zijn schot in één tijd langs de verkeerde kant van de paal. Toch bleef het een aangename eerste helft, met veel tempo en veel duels. In de tweede helft van de eerste 45 minuten werd het spel her en der onderbroken wegens blessures en dat kwam ook het tempo niet ten goede. Da Silva Lopes en Daland kregen richting de rust nog geel. Gescoord werd er echter niet. 0-0 was dan ook de logische score bij de rust.

Tweede helft

Bij aanvang van de tweede helft bleef Vanhoutte in de kleedkamer en kwam Francis in zijn plaats. Misschien uit voorzorg, want de Kortrijkzaan had in de eerste helft reeds verzorging nodig. Na tien minuten ging bij de thuisploeg Bruno naar de kant voor Brüls die in het verleden Cercle al diverse keren pijn kon doen. Maar kansen kregen we ook in het eerste kwartier van de tweede helft nauwelijks te zien.

Na ruim een uur trapte Hotic dan wel in het zijnet en vond Hayashi aan de overzijde doelman Majecki op zijn weg. Net toen STVV wat aanspraak leek te maken op enige dreiging voor doel scoorde Cercle. Zij het met een doelpunt dat wat uit de lucht kwam gevallen. Ueda mocht alleen op zijn landgenoot Schmidt afgaan en werkte prima af. De zevende goal voor de Japanse WK-ganger van Cercle.

Vier wissels

Meteen na dat doelpunt greep Hollerbach bij de thuisploeg in met een viervoudige wissel. Eén van die nieuwkomers, Kaya, stond echter niet lang op het veld. Scheidsrechter Lambrechts werd door de VAR naar het scherm geroepen en gaf hem prompt na acht minuten rood wegens een dreiging tot natrappen op Popovic. STVV moest zo in de slotfase met tien verder. Er kwam nog vijf minuten extra tijd bij. Da Silva Lopes van Cercle werd hierin met een tweede geel nog van het veld gestuurd, maar dat veranderde niets meer aan de krappe score. Een efficiënt Cercle won na een erg matige wedstrijd met het kleinste verschil op Stayen, dankzij een goal van Ueda. De Vereniging klimt zo over STVV naar de linker kolom en kan met een deugddoende 25 punten en een gedeelde achtste plek na de heenronde met een gerust gemoed de WK-break in. (ACR)