Wintertransfers Adamyan en Skov Olsen steken erbovenuit tegen Antwerp

Na wekenlang zwoegen onder nieuwe coach Schreuder slaagde Club Brugge er tegen Antwerp eindelijk in om een kampioenenprestatie op de mat te brengen. Het gevolg laat zich raden: erg hoge scores voor de West-Vlamingen.

Simon Mignolet: 5

De doelman ging flagrant in de fout bij de openingstreffer, gelukkig zonder erg. Verder had hij weinig tot geen werk op te knappen.

Clinton Mata: 6

Degelijke prestatie van Mata. Deed wat hij moest doen maar kende bovenal een rustige namiddag.

Brandon Mechele: 6

Secuur in de verdediging, kwam nooit echter onder druk te staan.

Stanley Nsoki: 7

Gaat verder op zijn elan van de laatste weken. Speelt met het nodige vertrouwen en is momenteel op geen fout meer te betrappen.

Andreas Skov Olsen: 8

Zijn eerste glansprestatie in blauw-zwarte kleuren. Lag met een schitterende assist aan de openingsgoal en zette met een knappe vierde treffer de kers op de taart.

Denis Odoi: 7

Herpakte zich helemaal na een slappe partij vorige week, heerste op het middenveld en scoorde de belangrijke gelijkmaker.

Hans Vanaken: 7

De patron van de ploeg, stilistisch zo’n mooie voetballer. Kwam wel goed weg in de eerste helft met een slag(je) naar Frey.

Mats Rits: 6

Een partij zoals Rits er elke week één op de mat legt, steevast een zes waard.

Tajon Buchanan: 7

Zowel aanvallend als verdedigend erg secuur, lag aan de basis van de strafschop met zijn trap en gaf ook de assist op Adamyan. Begon wel wat arrogant te voetballen na de 4-1 voorsprong.

Noa Lang: 6

Legde heel veel kilometers af maar zit duidelijk in een mindere periode. Bij geen enkele van de goals betrokken, dat is in het verleden al helemaal anders geweest.

Sargis Adamyan: 8

Geen enkele supporter heeft gisteren De Ketelaere gemist, dat is het grootste compliment dat je Adamyan kan geven. Zette heel veel druk op de Antwerpse defensie, hij is bovendien enorm snel en scoorde met een knappe volley.

Invallers:

Ruud Vormer: 5

Kreeg nog 20 minuten bij een 4-1 stand, de partij was gespeeld en Brugge drong niet meer verder aan.

Eduard Sobol: geen beoordeling

De Oekraïner kreeg een staande ovatie van het Brugse thuispubliek.

Cisse Sandra: geen beoordeling

Kreeg nog een aantal minuten speelgelegenheid ter vervanging van Adamyan.