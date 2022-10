Winst op Anderlecht zorgt voor perfecte Brugse week

Club Brugge kan terugblikken op een perfecte week. Na de kwalificatie in de Champions League won Club Brugge nu ook op het veld van aartsrivaal Anderlecht.

Blauw-Zwart was ondermaats voor de rust maar creëerde wel heel wat mogelijkheden na de pauze. Sowah en Skov Olsen waren het dichtst bij een treffer maar uiteindelijk was het Nielsen die de winnende goal scoorde. In een heus slotoffensief kroonde Mignolet zich andermaal tot man van de wedstrijd.

Geen wissels in de basiself van Club Brugge, de vorige twee nederlagen indachtig na een Europese succesavond. “Er zaten vier dagen tussen dus van vermoeidheid kan geen sprake zijn”, vertelde Hoefkens voor de aftrap.

Opvallend: geen Noa Lang in de wedstrijdselectie terwijl die nochtans fit is. Hoefkens is niet tevreden met zijn werkijver op training en stuurde bij deze een serieuze waarschuwing. Bij de thuisploeg, met het mes op de keel, één verrassende naam in de basis: Lucas Stassin, inmiddels aan zeven treffers in 1B, kwam voor het eerst aan de aftrap.

Ondermaatse eerste helft

Club Brugge begon het best aan de partij met onmiddellijk een paar halve kansjes maar naarmate de eerste helft vorderde nam Anderlecht het over. Meer intensiteit en meer bezieling bij de thuisploeg, toch wat gemakzucht bij Blauw-Zwart na de historische kwalificatie? Ook de balcirculatie liep bij momenten te gestaag.

Tot twee keer toe kwam Brugge goed weg. Eerst was Silva te zelfzuchtig en vergat hij Stassin een goal op een schoteltje aan te bieden. De volgende kans ging via Stassin en een been van Mignolet tegen de paal. Geen goede eerste helft van de landskampioen, met te veel spelers onder hun niveau. Een bleke Jutgla werd nauwelijks in het spel betrokken.

Mignolet alweer de redder

De reprimande van Hoefkens bij de rust deed zijn werk. Brugge kwam met veel meer grinta tussen de lijnen en ook de eerste grote doelkansen lieten niet lang op zich wachten. Subliem hakje van Jutgla, Sowah trapte hard maar te centraal. Daarna een mislukte kopbal van Buchanan, moederziel alleen op hoekschop. Poging drie kwam er van Jutgla zelf maar Van Crombrugge tikte zijn poging in hoekschop.

De Brugse druk bleef aanhouden maar de goal viel aanvankelijk niet. Skov Olsen chipte van dichtbij over maar ook naast Van Crombrugge. Mogelijkheid vijf was uiteindelijk de juiste: Sowah met een slimme doorsteekpas op Vanaken, die daarna zijn klasse etaleerde en niet zelfzuchtig opzij legde voor Nielsen en zo kwam de verdiende 0-1 toch op het bord.

Een onherkenbaar Club Brugge voor rust maar een soeverein Brugge na de rust. Toch had Anderlecht nog drie prima mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen maar alweer toonde Mignolet waarom ze hem ‘The Wall’ noemen. Zijn strafste redding kwam in de slotminuut, in twee tijden stopte hij een bal van Silva. Over de lijn of niet? Voer voor discussie maar moeilijk uit te maken op de beelden. Met hangen en wurgen kroop Brugge door het oog van de naald, maar haalde drie felbevochten maar belangrijke punten.