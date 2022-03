“Wij waren efficiënt, Eupen niet”

Zulte Waregem won in eigen huis de kelderkraker tegen Eupen. De bezoekers waren dominant, maar werkten hun kansen niet af. Essevee legde er drie in het mandje en was dodelijk efficiënt. Het klimt naar een veilige plek in het klassement.

De wedstrijd was niet bijzonder goed. Coach Simons zag dit ook. “Het grote verschil met Eupen was dat wij wel efficiënt waren. We speelden als een goed blok, maar het was niet erg goed. Met deze overwinning zetten we een enorme stap richting behoud en dit zal iedereen binnen de club een boost geven. Ons voetbal kan beter, maar dit is ondergeschikt aan het resultaat. We moeten blij zijn met de drie punten en mogen nog naar mooie wedstrijden toeleven.”

De Neve en Boya gingen bleven tijdens de rust in de kleedkamers. “Dion voelde zich niet goed”, wist Simons na de match. “Hij vroeg zelf om een wissel, want hij voelde zich ziek. De wissel van Boya was tactisch. Het doet ook deugd om weer de nul te houden. Bossut verdiend dit en dit valt ook af te lezen op zijn gezicht. We hebben hard gewerkt voor deze overwinning. Mathematisch kan het niet meer mislopen en we hebben nu een mentale voorsprong op onze rechtstreekse concurrenten onderin.”

Jelle Vossen scoorde zijn 150ste doelpunt in België. De spits van Zulte Waregem trof vandaag ook raak met een penalty. “Ik ben heel fier dat ik die kaap kan ronden. Ik draai wel al even mee, maar het is een geweldig lijstje om in te staan. Al is het wel mijn bedoeling om er nog een pak bij te doen.” Hij is vooral opgelucht met de zege. “Dit is een levensbelangrijke zege, dit soort matchen moet je winnen als je je geen zorgen wilt blijven maken. We stonden goed en hadden kansen om de score verder uit te diepen. Dit is een schitterend gevoel.”

Ook probeerde hij een fantasietje vanop zijn eigen helft. “Op het moment dat ik de bal kreeg, zag ik Nurudeen hoog staan en raakte ik de bal perfect. Jammer genoeg pakt hij hem nog.”