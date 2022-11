Wie treft Club Brugge in volgende ronde: Bayern? Real? Chelsea?

Club Brugge kent maandag haar tegenstander in de achtste finales van de Champions League. De Bruggelingen stoten als nummer twee in groep B door naar de tweede ronde. Ze kunnen alle groepswinnaars, met uitzondering van Porto, hun tegenstander in de groepsfase, treffen.

De loting in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA, start maandag 7 november om 12 uur. De heenduels van de achtste finales vinden plaats op 14 en 15 februari en op 21 en 22 februari. De terugwedstrijden staan enkele weken later gepland op 7 en 8 en 14 en 15 maart.

De groepswinnaars zijn: Napoli (Ita), FC Porto (Por), Bayern München (Dui), Tottenham (Eng), Chelsea (Eng), Real Madrid (Spa), Manchester City (Eng) en Benfica (Por).

De nummers twee zijn: Liverpool (Eng), Club Brugge (Bel), Inter Milaan (Ita), Eintracht Frankfurt (Dui), AC Milan (Ita), RB Leipzig (Dui), Borussia Dortmund (Dui) en PSG (Fra).