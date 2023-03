Wie is Rik De Mil, die als trainer overneemt van Parker bij Club Brugge?

Rik De Mil (41), die assistent-coach van Scott Parker was bij Club Brugge, neemt na het ontslag van de Engelsman tijdelijk over als trainer. Maar wie is Rik De Mil? Acht jaar geleden was de ingeweken Oost-Vlaming nog trainer van het plaatselijke KSV Oostkamp in provinciale. “Waar ik nu sta, is voor een groot deel aan SVO te danken.”

Rik De Mil werd geboren in Deinze en groeide vanaf zijn derde levensjaar op in Eeklo. Intussen woont hij al 16 jaar in Oostkamp. Hoe komt een Eeklonaar in godsnaam in Oostkamp terecht, vragen we ons spontaan af? “Eigenlijk is dat er heel toevallig van gekomen. Ik was niet van plan om uit Eeklo weg te gaan, maar op een bepaald moment kreeg ik van mijn broer, die een eigen bouwbedrijf heeft, de vraag of ik interesse had om een huis van hem in Oostkamp te kopen. Hij had daar zes nieuwe woningen gebouwd. Mijn eerste gedacht was: wat moet ik in Oostkamp gaan doen? Maar ik ben toch gaan kijken en wandelde er eens rond. Uiteindelijk heb ik dat huis gekocht en ben ik in Oostkamp beland.”

Je werd er meteen ook doelman bij het plaatselijke SVO. Hoe is dat gegaan?

De Mil: “Eigenlijk ook vrij toevallig. (grijnst) Ik vond het vooral belangrijk om me hier zo snel mogelijk te integreren. De voetbalploeg had gehoord dat ik in Oostkamp was komen wonen en vroeg of ik het zag zitten om eens te komen babbelen. Het was een goed gesprek met een aantal mensen van het bestuur. Meteen erna zag ik één van die mensen in de straat van mijn huis wandelen. Wat bleek: hij huurde het huis naast mij. We werden dus buren en van het ene kwam het andere. Ik werd doelman bij SV Oostkamp.”

Uiteindelijk speelde je hier zeven jaar, waarna je nog eens drie seizoenen als trainer van SVO aan de slag was.

De Mil: “Een fantastische periode. De ploeg was een echte vriendengroep. Oostkamp stond al altijd bekend als een familiaal team, maar dat werd alleen maar bevestigd. De band met de spelers, de trainer en het bestuur was zo goed dat ik die periode nooit zal vergeten. In mijn allerlaatste jaar als speler trok ik naar Veldegem, maar was ik al trainer van de U19 van Oostkamp. Dat jaar is de ploeg naar derde provinciale gezakt en kwam de voorzitter naar mij met de vraag of ik het niet zag zitten om over te nemen. Zo is mijn verhaal als trainer begonnen. Op dat moment was ik nog aan de slag als leerkracht (De Mil heeft een diploma bedrijfsmanagement, red.). Dat deed ik 13 jaar. Pas toen ik de beloften bij Club begon te trainen, heb ik loopbaanonderbreking genomen en vorige zomer zegde ik mijn job in het onderwijs definitief op.”

“De band met de spelers, de trainer en het bestuur van SVO was zo goed dat ik die periode nooit zal vergeten”

Een succesvolle zet, want in drie jaar tijd steeg SVO twee keer. Wat vormde de basis voor die goede resultaten?

De Mil: “Heel belangrijk voor mij was dat ik eerst met de voorzitter en Patrick Geers heb samengezeten. Ik zag het zitten om trainer te worden, maar wilde wel betrokken worden bij alle transfers en de groep die gevormd zou worden. Dat is ook gebeurd, telkens met ons drieën. Daar legden we de basis voor een heel goeie groep. De samenwerking verliep geweldig.”

Nu, tien jaar later, ben je assistent-trainer bij Club Brugge. Hoe heb je jezelf het voorbije decennium zien evolueren?

De Mil: “Ik ben indertijd bij Oostkamp met niets van ervaring begonnen. Natuurlijk neem je zaken mee van trainers die je zelf ooit had, maar een sterk punt van mij was toen al het kneden van een goeie groepssfeer. Een bepaalde dynamiek en groepsgeest creëren die je ook op het veld kon zien. Maar op andere vlakken – technisch, analyse van de tegenstander… is elk jaar moeten groeien. Eenmaal ik bij Club Brugge aan de slag kon, is dat nog meer geëvolueerd. Nu kan ik mezelf als trainer niet meer vergelijken met de trainer die ik tien jaar geleden was. Een logische evolutie.”

Ga je soms nog kijken naar SVO?

De Mil: (knikt) “Ik probeer nog elk jaar, ook al heb ik het druk, om een aantal matchen mee te pikken. Die fantastische band met het bestuur is er nog steeds. Ik was daar zolang speler en trainer dat de appreciatie nog altijd voelbaar is. De huidige trainer is trouwens leerkracht op de school waar mijn kindje zit. Ook met hem heb ik een goeie band. We bellen elkaar regelmatig. Ja, de link met SV Oostkamp is er nog altijd.”

Ik veronderstel dat ze daar heel trots zijn op wat jij intussen bereikt hebt?

De Mil: “Dat voel ik wel, die trotsheid. En dat komt vooral, omdat we allemaal dezelfde personen zijn gebleven. Het is niet omdat ik nu bij Club werk en af en toe in het nieuws kom dat ik niet meer dezelfde Rik De Mil ben. Bij hen is dat ook zo. De appreciatie is heel groot. Zij gaven mij de kans om trainer te worden. Waar ik nu sta, is voor een groot deel aan hen te danken. Anders zou ik nooit bij Club geraakt zijn.”