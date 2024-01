Wie is Freyr Alexandersson, de nieuwe coach van KV Kortrijk? “Een onmogelijke taak? Ik ben niet naïef en weet wat ik doe”

Op 5 januari, één dag voor het vertrek naar Spanje, stelde KV Kortrijk hun nieuwe coach voor. Freyr Alexandersson, een onbekende IJslander die samen met zijn assistent Jonathan Hartmann overkomt van het Deense Lyngby BK. De 41-jarige coach heeft nog geen ervaring in onze Belgische competitie en mag meteen de moeilijkst te bedenken taak uitvoeren: KV Kortrijk behoeden van de degradatie naar 1B. Velen noemen het een ‘mission impossible’, maar Alexandersson blijft positief. Hij gelooft in zijn kunnen en blikt vooruit op een mooie toekomst met de West-Vlamingen.

De eerste indruk op de persconferentie was alvast goed. De IJslander kwam met een brede glimlach de pers tegemoet en nam de tijd om met iedereen kort kennis te maken. Tijdens de persconferentie bleef hij diezelfde sympathieke en zelfzekere indruk nalaten. Hij begon uitgebreid met het bedanken van zijn voormalige club. Van Lyngby BK heeft hij een stabiele middenmoter gemaakt en dat wil hij graag overdoen met KVK. Hij bedankt ze omdat ze alles op een professionele manier hebben afgehandeld, ondanks het plotse vertrek uit Denemarken. Nadien volgden lovende woorden voor de mensen die hij hier al ontmoet heeft en voor de supporters waar hij naar uitkijkt om kennis mee te maken. Dan kwamen natuurlijk de vragen van de pers. De eerste vraag was duidelijk: waarom laat iemand een club achter waar het goed draait om met een uitzichtloze situatie als deze aan de slag te gaan? “Meer dan 90% van de kenners zegt dat dit een onmogelijke taak is, maar samen met het bestuur denk ik daar anders over”, was de repliek van Alexandersson. “Ik weet wat ik doe, ik ben zeker niet naïef. Ik had trouwens nog aanbiedingen, maar na lang beraad heb ik bewust voor deze uitdaging gekozen. Ik vertrek natuurlijk met pijn in het hart uit Denemarken, maar ik denk dat dit het juiste moment was. Veel mensen zeggen dat mijn job daar nog niet was afgelopen, maar wanneer is dat dan wel het geval? Volgens mij heb ik er alles uitgehaald en nu zijn ze op weg om een mooi nieuw hoofdstuk te schrijven. Dat wil ik hier met KV Kortrijk ook doen.”

Lyngby Boldklub

Maar wat heeft hij precies gedaan met die Deense middenmoter: Lyngby Boldklub? In 2021 is hij daar aan de slag gegaan. Lyngby Boldklub heeft een behoorlijke geschiedenis. Vooral in de jaren tachtig en negentig maakten ze furore. Tweemaal werden ze kampioen van Denemarken (1983 en 1992) en driemaal wonnen ze de beker (1984, 1985 en 1990). De laatste decennia verloopt het parcours wat hobbeliger. Ze schommelen tussen eerste en tweede klasse. Toen Alexandersson aankwam, moest hij de club terugbrengen naar de Deense eerste klasse, de Superligaen. In zijn eerste seizoen slaagde hij daar ook meteen in. Het seizoen dat volgde, zorgde hij voor het behoud met een tiende plaats. Dit seizoen was de ploeg nog beter bezig. Ze staan voorlopig op een zevende plaats in de Superligaen en hebben vorig jaar superster Gylfi Sigurðsson (ex-Tottenham en Everton) aangetrokken. Een succesverhaal dus.

Ervaring in IJsland

Lyngby BK was de eerste ervaring van Alexandersson als coach van een buitenlandse club. Daarvoor was hij actief in zijn vaderland, IJsland. Zijn eerste stappen zette hij bij het vrouwenelftal van Valur, een club uit Reykjavik. Hij begon er als assistent in 2007 en won meteen de hoogste voetbalcompetitie voor vrouwen in IJsland. Het jaar nadien stapte Elísabet Gunnarsdóttir op als hoofdcoach en mocht hij overnemen. In twee jaar won hij er nog twee keer de competitie en twee keer de beker. Daarna zette hij de stap naar het mannenteam van Valur als assistent. In 2013 maakte hij dan de overstap naar Leiknir Reykjavik, een tweedeklasser waar hij zelf ook als speler actief is geweest. In zijn tweede seizoen slaagde hij erin om de ploeg naar eerste klasse te brengen, voor de eerste keer in hun geschiedenis. Het seizoen erna degradeerden ze weer en kondigde hij zijn afscheid aan. Sinds 2013 combineerde hij zijn job als coach van Leiknir met een job als hoofdtrainer van het IJslandse nationale vrouwenteam. Hij bleef er aan de slag tot 2018, toen hij de overstap maakte naar het mannenteam als assistent. Samen met de nationale ploeg van IJsland reisde hij af naar Rusland voor het WK 2018. Ze moesten dat WK vroegtijdig verlaten nadat ze laatste waren in de groep met Kroatië, Argentinië en Nigeria.

gedeelde visie

Ondanks zijn onbekendheid bij ons is Freyr Alexandersson dus niet zomaar iemand. Hij heeft wel degelijk al wat watertjes doorzwommen in de voetbalwereld met behoorlijk wat succes. Het wordt bang afwachten voor de Kortrijkse supporters of hij ook hier zijn vruchten kan afwerpen, maar op de persconferentie had CEO Pieter Eecloo er alvast alle vertrouwen in: “We hebben bewust onze tijd genomen om een beslissing te maken. Freyr is niet zomaar iemand. Hij past echt binnen onze club en deelt onze visie. Met Lyngby zat hij in een soortgelijke situatie en dat is een succesverhaal geworden. We hopen dat hij dit hier ook kan verwezenlijken. We moeten natuurlijk ook onze eigenaar Vincent Tan bedanken. Zonder zijn financiële steun was dit niet mogelijk geweest.” (JDB)