Wie is Bernd Storck, de coach die KV Kortrijk in eerste moet houden? “Ik ben een leraar, geen dictator”

KV Kortrijk gaat de terugronde in met een nieuwe coach, de derde al dit seizoen. KVK staat voorlaatste en rekent op Bernd Storck (59) om de Kerels in 1A te houden. Wie is de Duitser die zichzelf omschrijft als een leraar en niet als een dictator?

Bernd Storck werd geboren op 25 januari 1963 in Herne, in toenmalig West-Duitsland. Als voetballer kreeg de Duitser zijn jeugdopleiding bij eersteklasser VfL Bochum. Op zijn achttiende maakte hij voor Bochum zijn debuut in de Bundesliga en na een goed seizoen werd de centrale verdediger weggeplukt door het grote Borussia Dortmund. Storck speelde zes seizoenen voor ‘Die Schwarzgelben’ en in zijn laatste seizoen won hij de Duitse beker.

Opvallend: al op 26-jarige leeftijd zette Storck al een punt achter zijn spelerscarrière. Hij ging een trainersopleiding volgen en zeven jaar na zijn voetbalpensioen werd hij assistent-trainer bij Hertha Berlijn. Nadien assisteerde Storck ook bij Wolfsburg, Partizan Belgrado (Servië) en Dortmund.

In 2008 kreeg hij bij het Kazachse Kairat Almaty zijn eerste job als hoofdcoach. Meteen een zware opdracht, want hij combineerde zijn job bij de clubs met die als bondscoach van Kazachstan. Het werd geen succes, Storck kende in 2010 een slechte kwalificatiecampagne voor het WK in 2012, na het 0-2 verlies tegen nota bene België werd de Duitser ontslagen. Daarna werd Storck in 2015 bondscoach van Hongarije. Daarmee kende hij wel succes door de Hongaren te plaatsen voor het EK in 2016, waar het uitendelijk, in de achtste finales, met 0-4 uitgeschakeld werd door – raad maar… – België.

Moeskroen en Cercle

In september 2018 streek de Duitse trainer neer in België. Hij werd coach bij Moeskroen, dat op dat moment na een 0/18 troosteloos laatste stond. Storck won zijn eerste match als Moeskroentrainer tegen nota bene KV Kortrijk, maar verloor de vijf matchen daarna. Na Nieuwjaar walste Storck echter door de competitie met Moeskroen en bracht hij Les Hurlus nog naar een enorm knappe tiende plek in het klassement. Daarna had Storck de interesse gelokt van de Belgische topclubs, maar tot een contract kwam het niet.

Cercle Brugge had goed gekeken naar het kunstje van Storck bij de Henegouwers en rekende in 2019 op de Duitser om hetzelfde te doen bij hen.

De Vereniging stond na tien matchen alleen laatste met amper drie punten. Hij liet Cercle goed voetbal brengen, maar resultaten bleven in het begin uit. Tot op het einde, toen won Cercle driemaal op een rij waardoor het nog over Waasland-Beveren en Oostende wipte. Storck toonde zich nogmaals als wondercoach en hield na Moeskroen nu ook Cercle in eerste klasse. Na een passage bij het Slovaakse DAC waarmee hij vicekampioen werd, keerde Storck snel terug naar België, waar hij trainer werd bij Genk.

Hij kon de topclub niet naar successen leiden en werd ontslagen. Daarna trok Storck dit jaar naar Eupen, maar bij de Panda’s kon hij geen potten breken en werd hij begin oktober ontslagen.

Erin geloven

Nu krijgt Storck bij KV Kortrijk opnieuw de opdracht om een ploeg in degradatiegevaar te redden, eentje die hem wel ligt: “Ik ken deze situatie goed genoeg van bij Moeskroen en Cercle, ik geloof erin dat ik Kortrijk kan redden, net zoals ik er bij mijn vorige clubs altijd al in geloofde.”

Storck omschrijt zichzelf als een mentor die zijn spelers iets wil bijbrengen: “Ik moet een goed voorbeeld zijn voor mijn spelers en ik moet ze goed opvoeden. Ik ben geen politieman of dictator die hen zegt wat ze moeten doen. Ik voel me zoals een leerkracht die hen mijn filosofie wil bijbrengen. De spelers moeten willen leren van me, dat is belangrijk.”