Westerlo wint kelderkraker en schuift rode lantaarn door naar Kortrijk

Westerlo heeft zaterdagavond op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League zijn eerste zege van het seizoen geboekt. In de kelderkraker haalden ze het met het kleinste verschil van KV Kortrijk (1-0), dat nu de rode lantaarn in handen heeft.

Erdon Daci scoorde na 35 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Vlak na de pauze werd de gelijkmaker van Mounaim El Idrissy, die Westerlo-doelman Sinan Bolat knap had omspeeld, afgekeurd wegens eerder buitenspel.

Dubbele pech voor de VeeKaa, want in de slotfase werd ook nog een treffer van Abdelkahar Kadri afgekeurd wegens buitenspel. Glen De Boeck had zich zijn rentree bij de Kerels ongetwijfeld anders voorgesteld.

Met zes punten wipt Westel over Kortrijk (5 punten) naar de voorlaatste plaats in de stand. OHL is met negen punten de op twee na laatste.

