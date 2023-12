Westerlo verslaat KV Kortrijk in kelderkraker

De kelderkraker tussen KV Kortrijk en Westerlo heeft vrijdag in het slot alsnog een winnaar opgeleverd. Het werd 1-2 voor De Kemphanen. De West-Vlamingen behouden zo de rode lantaarn. Matija Frigan opende de score voor de bezoekers. Isaak Davies bracht de Kortrijkzanen langszij. Maar dankzij Erdon Daci gingen de drie punten naar de Kempen.

Beide teams, na het ontslag van Glen De Boeck (Kortrijk) en Jonas De Roeck (Westerlo) zonder T1, serveerden in de beginfase veel middenveldspel in het Guldensporenstadion. De thuisploeg dreigde na ruim 20 minuten een eerste keer. Na een run op links bracht De Neve het leer tot bij Ojo, zijn schot werd voor de lijn gekeerd door Bos.

Even later kwam Westerlo op voorsprong. Bayram speelde van achteruit in op Frigan, die de bal devieerde richting de verste paal. Kadri reageerde met een afstandsschot op de paal.

In de tweede helft zocht en vond KV Kortrijk de gelijkmaker. Bruno schilderde de bal op het hoofd van Davies, die Bolat verschalkte. Een loeiharde vrije trap van Kadri ging nadien via de hand van Bolat tegen de lat, ook in de herneming stond de Westerlo-doelman paraat op een kopbal van Sissako. Westerlo speelde in het slot een tegenprik goed uit. Vaesen besloot eerst nog via Kortrijk-doelman Vandenberghe tegen de paal, Daci was goed gevolgd en trapte de 1-2 in het lege doel.

Met 14 punten uit 17 wedstrijden springt Westerlo over OH Leuven naar de 14e plaats. KV Kortrijk behoudt de rode lantaarn met 4 punten minder.

(Belga)