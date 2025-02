Westerlo pakt belangrijke driepunter in degradatietopper bij KV Kortrijk

KVC Westerlo heeft zondagavond de slotwedstrijd van de 24e speeldag in de Jupiler Pro League met 1-2 gewonnen op bezoek bij KV Kortrijk. In de tweede helft bogen de Kempenaars een 1-0-achterstand nog om in een 1-2-overwinning, in een degradatietopper waarin beide teams met een man minder eindigden.

Voor de VeeKaa opende Jean-Kévin Duverne na 27 minuten de score, Jordan Bos lukte na 67 minuten de gelijkmaker voor de Kemphanen, die op dat moment net met tien stonden na de tweede gele kaart en dus de uitsluiting voor Emin Bayram. Maar ook de thuisploeg sloot af met tien na een tweede keer geel voor Abdelkahar Kadri, na een drieste tackle. Een gelijkspel leek in de maak, totdat de ingevallen sluipschutter Matija Frigan er in de laatste minuut van de reguliere speeltijd nog 1-2 van maakte.

Voor Westel komt er met de zege een einde aan een reeks van negen wedstrijden op rij zonder zege in alle competities samen, en vier nederlagen op rij in de JPL. De laatste overwinning dateerde al van 24 november toen ze thuis wonnen van… KV Kortrijk. Met 26 punten blijven ze wel dertiende en op drie na laatste in de stand, maar naderen ze tot op één punt van de veilige twaalfde plaats van KV Mechelen.

Voor KV Kortrijk blijft het kommer en kwel, een week na het onverhoopte punt op bezoek bij landskampioen Club Brugge. De Kerels konden nu al negen wedstrijden op rij niet winnen – de laatste zege was op 29 november tegen KV Mechelen – en blijven met het einde van de reguliere competitie in zicht voorlaatste, op acht punten van een veilige plaats.