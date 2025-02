West-Vlaanderen boven! Hoe Club met jongens uit de eigen streek grote sier maakt in de Champions League

Club Brugge blijft hoge ogen gooien in de Champions League. In de heenwedstrijd van de tussenronde ging Italiaanse topclub Atalanta verdiend met 2-1 voor de bijl. Een plaats bij de beste zestien clubs van Europa is sinds woensdagavond een pak realistischer geworden. De verbazingwekkende Europese campagne dit seizoen is des te opmerkelijker als je kijkt naar de architecten van het succes: eigen jeugdproducten die sier maken tegen de topclubs uit de grootste competities.

Het credo ‘No sweat, no glory’ mag stilaan plaats maken voor ‘No youth, no glory’. De schitterende resultaten in de Champions League gaan hand in hand met de pijlsnelle vooruitgang van de Brugse jeugdproducten, aangevuld met toptransfers zoals Jashari en Tzolis. Met De Cuyper, Ordonez, Seys, Talbi en good old Mechele stonden woensdag vijf eigen jeugdproducten in de basiself. Ook bij tegenstander Atalanta was er een ‘made in Brugge’ aanwezig tussen de lijnen: Charles De Ketelaere, inmiddels verkozen tot ‘Beste Belg in het Buitenland’.

Start in 2020

Om die steile opgang van de Brugse jeugdproducten beter te begrijpen, moet er teruggekeerd worden naar de zomer van 2020. De Brugse jeugdopleiding was ondertussen al volledig hertekend en die zomer kwam er onverwachts een leuke opportuniteit, mede dankzij de buren van SV Roeselare. Een aantal ploegen uit 1B kregen geen licentie, waardoor werd beslist om ook de kampioen van de beloftencompetitie in 1B onder te brengen. Een beslissing die pas op het laatste moment werd gemaakt, waardoor een erg jeugdig Club NXT helemaal niet klaar was voor de stap hogerop.

Wekelijks werden de jongens aan de kant gezet door echte mannen, maar het bleek een prima leerschool met het oog op een toekomst op het hoogste niveau. Doelmannen Shinton (nu Beerschot, red.) en Lammens (nu Antwerp, red.) deden er hun eerste speelminuten op. Hautekiet (nu Standard, red.), Engels (gisteren gestart in de Champions League met Celtic, red.), Van den Keybus (nu Westerlo, red.) en Van der Bempt (nu RB Salzburg, red.) waren toen nog jonge snotneuzen. Maar ook De Cuyper en Vermant waren er toen al bij.

Nakende toptransfers

Doorheen de jaren trok Club NXT het niveau serieus op. Ondertussen zijn ze een stabiele ploeg in 1B geworden. Twaalf op twaalf in hun laatste vier competitiewedstrijden en een knappe vijfde plaats. Wie presteert, krijgt zijn kans op het hoogste niveau. Joaquin Seys leerde er de knepen van het vak en speelt ondertussen bijna wekelijks in de Champions League. ‘Seyske’ houdt ervan om in de Bijbel te lezen. Diverse topclubs hebben hem inmiddels op hun lijstje staan. Maxim De Cuyper staat nog een stapje verder. Het is niet de vraag of De Cuyper de stap hogerop zal zetten, maar eerder wanneer. De kans lijkt groot dat Club Brugge deze zomer nog maar eens flink zal cashen. En wat dan gezegd van Talbi? Ondertussen maakt hij ook al tien jaar deel uit van de Brugse talentenfabriek. Na het vertrek van Skov Olsen afgelopen mercato kwam de vraag waarom Brugge geen extra vleugelspeler heeft aangetrokken. Talbi is het antwoord, uitgegroeid tot een vaste pion en tegen Atalanta zelfs verkozen tot speler van de wedstrijd.

Ook op de bank zat er nog heel wat eigen kweek. Zowel Sabbe, Spileers en Vermant ontbolsterden via Club NXT tot volwaardige spelers van de A-kern. En laten we ook nog eens de loftrompet opsteken over Brandon Mechele. Jaar na jaar wordt een concurrent aangekocht in de defensie, maar finaal is het altijd Mechele die in de basis staat. Met zes landstitels behoort hij inmiddels tot de clubiconen. Zijn niveau in de Champions League is ongezien hoog. Kan nieuwe bondscoach Garcia nog om hem heen voor de selectie van de Rode Duivels in maart?

Het slotwoord gaat over de tegenstrever: CDK. Gisteren nog eens terug in zijn Jan Breydel, nog steeds in de harten van de Clubsupporters. De Ketelaere was de eerste van de nieuwe lichting Brugse jeugdproducten die een toptransfer maakte. Het is hij die het pad effende voor de volgende Brugse jonkies die binnenkort een mooie transfer zullen maken: De Cuyper, Seys en Talbi.