West-Vlaams inhaalduel kent geen winnaar

Een wedstrijd tussen Zulte Waregem en KV Oostende eindigde nog nooit in een 0-0 score, deze keer wel. Voor alles een eerste keer, maar beide West-Vlaamse ploegen schieten niet veel op met het gelijkspel en blijven allebei onderin het klassement kamperen.

Er mocht absoluut niet verloren worden. Een zin die aan het begin van de wedstrijd gold voor beide teams. KV Oostende opende de inhaalwedstrijd (door corona-uitbraak bij Zulte Waregem in januari) met goesting. Ambrose, de bedrijvige McGeehan en een snelle Sakamoto maakten het Zulte Waregem moeilijk.

Essevee wist geen raad met het felle spel van de kustploeg. Ze probeerden het met lange en diepe ballen vanuit het middenveld, maar Kutesa liep vooraan wat verloren rond door de afwezigheid van zowel Vossen als Gano.

Twee afgekeurde doelpunten

Het twijfelende spel van rood-groen zorgde voor paniekvoetbal bij de mannen van Simons en De fauw. Hun team voetbalde meer naar achter dan naar voor en dat is juist iets wat bij Essevee dit seizoen al vaak misliep. KVO ging verder op hun elan en illustreerde dit met een kopbal van Jäkel tegen de lat op een goed aangesneden hoekschop van D’Arpino. Aan het einde van de eerste helft dreigde Oostende opnieuw op corner, deze keer via Fortes.

Een gevaarlijk wapen, die hoekschoppen van De kustboys. Ondanks de Oostendse dreiging knokte Zulte Waregem zich weer in de wedstrijd. Seck en Govea dwongen KVO-doelman Hubert voor het eerst tot een redding. Dit gaf de burger moed. Op basis van deze kansjes kwamen ze beter in de match. Kutesa leek de 1-0 te scoren, maar ref Lardot floot (terecht) voor buitenspel.

Zulte Waregem trok zichtbaar lessen uit zijn matig wedstrijdbegin. Kutesa stak De Neve al vroeg in de tweede helft de diepte in. Het jeugdproduct dwong op zijn beurt doelman Hubert tot een moeilijke parade. Essevee probeerde het laken wat meer naar zich toe te trekken, maar het verviel weer in zijn slordige spel.

Op het gemor van de thuisaanhang scoorde Oostende een prima doelpunt. D’Haese vond met zijn pass een lopende Sakamoto die het leer in het doel van Bossut trapte. Opnieuw geen feest, want de VAR besloot na vijf minuten dat de Japanner zich in een buitenspelpositie bevond. Na het afgekeurde doelpunt bleef de spanning erin, maar de grootste kansen bleven uit.

Geen Gano, geen Vossen

Het spitsenduo van rood-groen, dat dit seizoen al goed was voor 26 doelpunten, speelde niet mee in de inhaalwedstrijd. Beide spelers bleken niet fit genoeg te zijn voor de wedstrijd en dus werden er geen risico’s genomen. De afwezigheid liet wel een leemte na, voorin bij Zulte Waregem. Simons wou Kutesa de rol opleggen van lopende spits, maar dat was niet op het lijf van de Zwitser geschreven. Het mankeerde aan een aanspeelpunt in de spits bij Zulte Waregem.

Zulte Waregem ontvangt zaterdagavond het Anderlecht van coach Kompany.

(Elian Coussement)