Werk aan de winkel voor Essevee in de beker, Mechelen wint met kleinste verschil

Zulte Waregem heeft de heenwedstrijd van de halve finale in de beker verloren met 1-2 van KV Mechelen. Fadera bracht Essevee heel vroeg op voorsprong. Nota bene ex-speler Storm zorgde voor de Mechelse zege met een goal en een assist. Het zal Achter de Kazerne moeten gebeuren, over een maand in de terugwedstrijd.

Een halve finale in de beker, dan wil je naar die finale. Dat was ook het geval voor Essevee. Coach Mbaye Leye moest het zonder Derijck doen, de centrale verdediger was niet hersteld van een tik die hij incasseerde tijdens het duel tegen Club Brugge. Sormo verving hem centraal in de defensie. Ook Ruud Vormer mocht weer opdraven, nadat hij tegen blauw-zwart niet mocht spelen. Aan de overkant posteerde KV Mechelen-trainer Steven Defour vaste waardes als Storm en Hairemans aan de aftrap. Defour zat overigens niet op de bank, hij zat een schorsing uit.

We waren nauwelijks begonnen of men mocht al juichen in de Elindus Arena. Vossen legde een inworp af in de loop van Ndour, die bracht voor zonder twijfelen. De ingelopen Fadera devieerde overhoeks en Coucke was kansloos. Na twee minuutjes stond het 1-0. Essevee was het best begonnen aan de partij. Mechelen zag in die openingsfase ook nog Vanlerberghe gekwetst uitvallen. Op het kwartier stond het ei zo na 2-0, maar de kopbal van Lopez ging nipt naast. En ook Ndour probeerde het nog eens.

Gaandeweg herstelde KV Mechelen het evenwicht. Dat resulteerde in de gelijkmaker. Schoofs bereikte Storm, die uitpakte met zijn gekende beweging: naar binnen en trappen. Sormo stond erbij en keek ernaar: 1-1, alles te herdoen.

Debuut Fila

Diezelfde Sormo moest dan de strijd nog staken door last aan de knie na een ongelukkig duel. Esevee haalde net voor het sluiten van de transfermarkt nog rechtsachter Karol Fila, de Pool moest noodgedwongen meteen opdraven. De partij kabbelde dan wat verder en net voor de pauze bereikte Fadera met een prima opening Vormer. De Nederlander zag zijn poging via de vingertoppen van Coucke in hoekschop verdwijnen.

In de tweede helft zagen we een quasi gelijkaardige start. Storm kon hard voorbrengen, Mrabti kon ongehinderd scoren: 1-2 en dat na amper vier minuutjes. Aan de overkant reageerde Essevee via Vormer, zijn kopbal was niet krachtig genoeg en Walsh keerde op de lijn. De Boeren zetten de turbo aan en er was nog een halve kans via alweer Vormer. Het ging goed over en weer.

Bossut dook op het uur gepast in de voetjes na een steekpass van Mrabti via een hakje, attent. Lopez kroop door het oog van de naald met een nipte tackle op een bijna doorgebroken Ngoy. Essevee wilde wel, maar stootte op felle tegenprikken van Mechelen.

De thuisploeg knutselde twee fraaie aanvallen in elkaar, maar Brüls en Ndour konden Coucke niet genoeg bedreigen. Lavalée ging dan te fel door op de voet van Fadera, tweede geel en vroegtijdig douchen. Zulte Waregem ging nog vol voor die gelijkmaker. Leye gooide Ramirez in de strijd en haalde Lopez naar de kant. In de toegevoegde tijd stond Drambaiev plots oog in oog met Coucke, maar geraakte er niet voorbij. Zulte Waregem verdiende de gelijkmaker, maar het zal toch over een maand moeten gebeuren. Achter de Kazerne in de terugwedstrijd. (JC)