Wereldgoal Undav nekt verdienstelijk KV Kortrijk

Het heeft niet mogen zijn. In een uiterst aangename partij tussen KVK en Union zagen we vijf goals. Selemani trof twee keer raak voor de thuisploeg. Nielsen, Kandouss en Undav deden dat voor de Brusselaars. Vooral die laatste pakte net voor affluiten bij een 2-2-stand uit met een wereldgoal. De Kerels keken toe, weer een verlies. Volgende week volgt een verplaatsing naar Cercle Brugge.

Voor KVK stond er zo goed als niets meer op het spel. Toch moest Karim Belhocine het zonder zijn aanvoerder D’Haene doen. De linksachter liep een barstje op in de voet en is out voor de rest van het seizoen.

De debuterende Mehssatou nam zijn plaats in. Er was ook goed nieuws: Kadri is na drie speeldagen schorsing weer inzetbaar en stond meteen in de basis. Ook Moreno genoot de voorkeur op Mbayo, Palaversa verdween uit de ploeg.

Aan de overkant was Undav weer beschikbaar. Puertas mocht voor het eerst beginnen aan een partij, Mitoma en Milan overtuigden coach Mazzu niet. Milan was ziek, Mitoma keek toe vanaf de zijlijn.

Prima start

De eerste kans was voor de thuisploeg. Kadri speelde Messaoudi vrij, zijn poging ging voorlangs. Een paar tellen later trapte Selemani vanuit een scherpe hoek op de vuisten van Moris. Even later vibreerde het Guldensporenstadion toch.

Badamosi kwam nogal onorthodox in balbezit en liftte het leer over Moris. Kandouss wilde uitvoetballen, maar speelde domweg in de voeten van Selemani. De ex-speler van Union bedankte en tikte de 1-0 binnen.

Vijf minuten voorsprong

De Kerels konden amper vijf minuten genieten van hun voorsprong. Union koos voor een korte hoekschop, Nielsen kon aanleggen. Ilic zag er naar onze mening niet al te best uit. De trap was niet super hard, maar verdween in de hoek: 1-1 en alles was te herdoen.

Union nam stilaan over. Mehssatou kon nog net een blok zetten nadat Kadri nogal dom een bal had weggegeven in de buurt van de zestien. Lapoussin kapte zich dan vrij, Ilic ging goed plat in de korte hoek.

Net voor rust beging Van der Heyden een overtreding, het leverde een interessante vrije trap op voor KV Kortrijk. Selemani nam plaats achter het leer. De thuisaanhang ging al juichen, maar de bal belandde in het zijnet: optisch bedrog.

Geweldige parade

Mazzu greep in tijdens de rust. Een bleke Puertas mocht douchen, Kozlowski was zijn vervanger. De bezoekers kwamen het uit de kleedkamer. Lapoussin bracht voor. Nieuwkoop kon knikken, Ilic pakte uit met een geweldige parade op zijn lijn.

Nieuwkoop kreeg dan dé kans, maar mikte net naast. Kandouss zette zijn foutje van in de eerste helft recht door een vrije trap binnen te koppen. Ilic kon zich daarna weer onderscheiden. Teuma dwong de Serviër tot een – alweer – zeer goede save.

In de winkelhaak

Belhocine greep in en ging wisselen. Henen kwam de moegestreden Messaoudi vervangen. Amper twee minuten later tikte hij de bal in de loop van Selemani. De topschutter van KVK mikte prima in het zijnetje: 2-2. Een zeer entertainende wedstrijd.

Union was al een hele wedstrijd gevaarlijk op stilstaande fases. Telkens er een hoekschop kwam, gingen alle alarmbellen af. Plots was het weer Mazzu-time. Undav ontdeed zich van Radovanovic en trof raak van buiten de zestien met een heerlijke trap in de winkelhaak. Niets aan te doen.

KVK toonde zich weerbaar, maar Union nam toch de drie punten mee naar Brussel.