Wens ingewilligd: Vormer krijgt gepast afscheid bij Club Brugge en geeft aftrap tegen Anderlecht

Ruud Vormer krijgt op zondag 15 januari waar hij op hoopte: een groots afscheid bij Club Brugge. Volgende week zal Vormer vlak voor de clash tegen Anderlecht namelijk de aftrap geven in een volgepakt Jan Breydel.

356 wedstrijden, vijf titels, een bekerwinst, vier supercups én een Gouden Schoen: Ruud Vormer is de afgelopen 8,5 jaar ontegensprekelijk uitgegroeid tot een blauw-zwart icoon. Het laatste anderhalf jaar brokkelde de legacy evenwel een beetje af. Vormer werd steeds vaker gepasseerd en het laatste half jaar speelde de Nederlandse middenvelder nagenoeg nooit. De manier waarop het tijdperk van Vormer in Brugge op zijn einde liep, riep dan ook zowel bij de supporters, als bij Vormer zelf wat wrevel op. Op zijn voorstelling bij Zulte Waregem was van rancune echter geen sprake. “Nu wordt natuurlijk vooral het negatieve eruit gehaald, maar het was uiteindelijk een fantastische periode met heel veel hoogtepunten”, vertelde hij onder meer. Vormer had wel nog één wens: “We hebben heel wat meegemaakt, dus hoop ik dat ik toch nog een mooi afscheid krijg van Club Brugge.”

En die wens viel niet in dovemansoren, want een dag later maakte de landskampioen bekend dat Vormer volgende week zondag de aftrap zal geven voor de topper tussen Club en Anderlecht. “Na 356 wedstrijden in het shirt van blauw-zwart, trekt onze ex-kapitein naar Essevee. Omdat Ruud Vormer mee het gezicht was van één van de succesvolste periodes in de Brugse geschiedenis, wil Club hem ook een waardig afscheid geven in een tot op de nok gevuld Jan Breydel”, liet Club Brugge weten.

Extra tickets

En dat laatste mag trouwens best letterlijk genomen worden, want aangezien Anderlecht deze wedstrijd zonder uit-fans moet afwerken, zal Club Brugge de vrijgekomen tickets voor het bezoekersvak ter beschikking stellen voor haar eigen fans. “Fans die in het bezit zijn van een Club ID, kunnen vanaf donderdag die plaatsen innemen. De zichtbaarheid in het bezoekersvak is op bepaalde plaatsen lichtjes verminderd door een veiligheidsnet, waardoor tickets slechts 15 euro kosten.”