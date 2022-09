Weer krijgt KVO deksel op de neus: 1-0-verlies op Standard

Wéér wist KV Oostende de beste kansen bij elkaar te spelen, wéér gaat KVO met lege handen naar huis. Vanderhaeghe en co hielden Standard goed in bedwang, maar een moment van paniekvoetbal leidde alsnog tot een bittere tegengoal én nederlaag. Volgende week volgt een levensbelangrijke thuismatch.

Standard en KVO bevonden zich in elkaars buurt in het klassement en wilden zo snel mogelijk de onderbuik van het klassement verlaten. KVO ging op zoek naar punten op Sclessin in de beproefde 3-4-3-formatie met daarbij ook Sakamoto.

KV Oostende begon vlijtig aan de wedstrijd en mocht de bal rondtikken. Symbolisch was dan ook de knappe volley van Hornby van buiten de zestien – Bodart moest zich strekken. Even later kon Sakamoto een teruglegger van diezelfde Hornby niet goed beroeren. KVO gewoon de beste ploeg in de openingsfase.

Standard reageerde na een minuut of tien met twee pogingen van Balikwisha. De Rouches wisten het evenwicht te herstellen, maar de wedstrijd bleef leuk op en af gaan. Halfweg de eerste helft kreeg KVO dé kans op de openingsgoal: een heerlijke combinatie tussen Bätzner, Sakamoto en Ambrose, maar Bodart pakte diens inzet met een knappe reflex – hoe dan ook moest dit altijd doelpunt zijn.

Kansen de nek omwringen

Net als vorige week tegen Leuven wist KVO kansen te versieren, maar niet af te maken. En dan is er zo’n uitspraak met ‘deksel’ en ‘neus’. Amallah dwong Hubert tot een stevige redding met de pols, Emond knikte de rebound op te lat. En tien minuten voor tijd dwong alweer Amallah Hubert tot een magistrale redding in de verste hoek.

Alsnog had KVO met een voorsprong kunnen rusten: een vrije trap van Hornby dwarrelde tegen de paal. Meteen erna antwoordde Standard met een vlam van Boljevic voorlangs. Dat de eerste helft op een brilscore eindigde, was een klein mirakel. Ondanks een 0 op 9 acteerde Oostende complexloos – puik mentaal opknapwerk van de technische staf.

Bij Standard voerde coach Ronny Deila bij de rust een dubbele wissel uit, Yves Vanderhaeghe stuurde dezelfde elf namen op zoek naar een goal. Ook nu schoot KVO beter uit de startblokken met enkele goeie mogelijkheden. Eerst speelden Albanese en Hornby een counter slecht uit, daarna werd Albanese nét genoeg gehinderd om een voorzet van Sakamoto af te ronden. Op het uur was daar eindelijk Standard: Amallah – de beste Luikenaar – tikte onbegrijpelijk naast na goed voorbereidend werk van Ngoy.

Bij aanvang van het laatste kwart wist Standard toch te scoren: paniekerig uitvoetballen van Amade recht in de voeten van Dragus, en de Roemeen versloeg Hubert met een kanonskogel onderkant lat. Vermijdbare, onnodige goal.

KVO rechtte de rug, Standard plooide terug. Ambrose probeerde het tevergeefs van op afstand. In de slotfase leidde Mo Berte dé kans in voor Atanga, maar de Ghanees talmde nét iets te lang om te scoren. Het siert de Kustboys dat ze ondanks de achterstand bleven voetballen, zonder de lange bal te spelen.

Zo zit KVO, ondanks twee goeie wedstrijden na elkaar, met een vervelende 0 op 12 opgezadeld. Moet het belang van de thuismatch volgende week tegen laagvlieger Eupen benadrukt worden? (TVA)

Goals: 68’ Dragus (1-0)

Geel: Rocha, Ngoy, Dragus, Urhoghide

Standard: Bodart, Ngoy, Bokadi, Laifis, Boljevic (46’ Raskin), Amallah, Cimitrot, Balikwisha (60’ Dewaele), Dønnum (60’ Canak), Dragus (80’ Melegoni), Emond (46’ Davida) (bank: Henkinet, Dewaele, Davida, Melegoni, Raskin, Nekadio, Canak)

KV Oostende: Hubert, Urhoghide, Tanghe, Katelaris, Albanese (82’ Musayev), Rocha (75’ Atanga), Amade, Sakamoto, Bätzner (82’ Berte), Ambrose, Hornby (82’ Ndicka) (bank: Phillips, Medley, Ndicka, Dewaele, Musayev, Atanga, Berte)