Weer geen zege, Essevee blijft steken op 1-1 in kelderkraker tegen Seraing

Essevee heeft zichzelf opnieuw in de voet geschoten. De must-winwedstrijd tegen Seraing eindigde op een 1-1-gelijkspel. Vossen bracht de Boeren op voorsprong via penalty. Brüls pakte dan onnodig en dom rood. Seraing was aanvallend onmondig, maar Poaty kon toch voor de gelijkmaker zorgen. Het ziet er zowaar niet al te best uit voor coach Mbaye Leye en co.

Op leven en dood, zo werd de kelderkraker tussen Seraing en Zulte Waregem vooraf omschreven. Het nummer zestien uit West-Vlaanderen ging op bezoek bij de rode lantaarn in Luik. Coach Mbaye Leye moest het zonder de geblesseerde Vormer doen. Ook Miroshi was niet inzetbaar. Rommens en Lopez kwamen aan de aftrap.

Na zeven minuten zagen we het eerste kansje van de bezoekers. Sissako bracht voor, Vossen mikte naast. De twee ploegen begonnen voorzichtig aan de partij. Er werden niet al te veel risico’s genomen. Essevee probeerde de wedstrijd in handen te nemen. Vossen zocht Gano, die miste de intikker half.

De grasmat, die lag er niet al te goed bij en dat zag je ook aan het spel. Door de regenval was het lastig om aardige combinaties op de mat te leggen. Iets voor het halfuur kon Fadera uithalen, Dietsch haalde weg. Het doelpunt hing toch meer in de lucht aan de kant van Essevee, Seraing was aanvallend onmondig.

Vossen zet elfmeter om

Iets voor rust kon de thuisploeg via Vagner en Poaty dreigen. Bossut zat er goed tussen en de andere inzet ging voorlangs. Daarvoor had Sissako bijna in zijn eigen doel gekopt, het leer ging naast. Aan de overkant wees ref Kevin Van Damme naar de stip na handspel van Lepoint. Jelle Vossen zette de penalty om: 0-1 voor Essevee en dat was verdiend. Dietsch kon ook nog verhinderen dat Gano de 0-2 binnen knikte.

Na tien minuutjes in de tweede helft kon Gano een voorzet net niet in doel verlengen. Veel gebeurde er niet, tot Tshibuabua akelig in de fout ging. Totaal onnodig ging de verdediger tackelen aan de zijlijn op Rommens: rood was de enige terechte uitkomst. Jelle Vossen liet dan dé kans liggen, hij knikte in het zijnet.

Dom rood voor Brüls

Seraing verzamelde alle moed en bleef proberen om een kans in elkaar te knutselen. Dan ging het licht uit bij Christian Brüls, onnodig pakte hij twee gele kaarten in zeven minuten. Ndour probeerde Dietsch vanuit een scherpe hoek te verschalken, de Fransman stond goed op te letten.

De thuisploeg behield het geloof in een gelijkspel, maar de laatste pass was te vaak onzuiver. En dan viel toch de gelijkmaker: Poaty knalde heerlijk binnen: 1-1. Zulte Waregem kon zo voor de vijfde opeenvolgende keer geen driepunter laten optekenen, zo verzeil je dus stilletjes aan richting 1B.

De ontgoocheling droop van de gezichten bij Essevee. Seraing kon amper kansen verzamelen, maar de Boeren lieten het na om de wedstrijd helemaal op slot te doen. Volgende week móét het meer dan ooit tegen buur KV Kortrijk, om toch nog een waterkans te behouden op die redding.

Doelpunten: 43’ Vossen (pen.) 0-1, 87’ Poaty 1-1

Gele kaarten: 21’ Opare, 32’ Lepoint, 67’ Brüls, 74’ Brüls, 80’ Mbow, 90+3’ Rommens

Rode kaarten: 63’ Tshibuabua, 74’ Brüls

Seraing: Dietsch, Opare, (75’ Tremoulet) Mbow, Tshibuabua, Lahssaini (46’ Sambu), Cachbach (72’ Kilota), Lepoint, Poaty, Vagner (85’ Guillaume), Mouandilmadji, Mvoué (71’ Sissoko)

Zulte Waregem: Bossut, Fila, Derijck, Lopez, Ciranni, Sissako, Rommens, Fadera (83’ Drambaiev), Brüls, Gano, Vossen (74’ Ndour)

(Jochen Coorevits)