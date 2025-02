“We staan voor een moeilijkere opdracht dan de vorige keer, maar hebben alles in eigen handen”: Bernd Storck is klaar voor zijn tweede ambtstermijn bij KV Kortrijk

Om de degradatie te ontlopen, haakt de West-Vlaamse traditieclub haar karretje aan een bekende locomotief: Bernd Storck. De Duitser, die KV Kortrijk enkele jaren geleden al in eerste klasse wist te houden, krijgt nu de kans om dat huzarenstukje te herhalen.

Na slechts twee trainingssessies gaf hij zijn eerste interview sinds zijn terugkeer bij de West-Vlamingen. Dat Storck geen doorsnee coach is, bewees hij al eerder. Zo besloot hij destijds van dug-out te wisselen en de netten een andere kleur te geven. Nu wil hij opnieuw ingrijpen, zowel op als naast het veld. “Mijn ideeën klinken misschien absurd, maar er zit zeker een doordachte visie achter. Ik wil een positieve dynamiek creëren,” klonk het vastberaden bij de nieuwe hoofdcoach.

Storck, die een verleden heeft bij de tegenstander van dit weekend, Cercle Brugge, baadt van het zelfvertrouwen. “We staan voor een moeilijkere opdracht dan de vorige keer, maar we hebben alles in eigen handen. Als ik niet zou geloven in een goede afloop, was ik nooit op het aanbod van Kortrijk ingegaan. ”

Ook Pieter Eecloo, CEO Sports bij KV Kortrijk, is tevreden met de komst van de nieuwe coach. Hoewel het ontslag van Yves Vanderhaeghe bij buitenstaanders op ongeloof stuitte, hoopt Eecloo de club eindelijk in rustiger vaarwater te brengen. “Ik ben zeer tevreden, de onderhandelingen verliepen vlot. Ik geloof dat hij de club kan redden.”

18 coaches

Dat Kortrijk de stempel ‘trainerskerkhof’ draagt, is al langer bekend. Met Bernd Storck telt de club inmiddels achttien coaches sinds de overname door de Maleisische eigenaars. Eecloo begrijpt de frustraties bij de supporters: “We hopen eindelijk stabiliteit te vinden. In december geloofden we nog dat Yves het tij kon keren, maar binnen de club voelden we de sprankel niet meer. Daarom hebben we meteen ingegrepen.”

Twee jaar geleden redde Storck de club van de afgrond, maar daarna vertrok hij naar het Roemeense Sepsi OSK. Toch had hij liever bij de Kerels gebleven. “Het was niet mijn beslissing om te vertrekken. Door het overnameproces had ik geen garanties.”

Voor de wedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge zit de nieuwe hoofdcoach met enkele problemen. Dewaele is ziek en ook doelpuntenmaker van afgelopen weekend, Abdelkahar Kadri, is hoogst onzeker met een blessure. Toch gelooft de Duitser in een goede afloop: “We hebben heel wat goede spelers, maar we moeten nu écht een groep gaan vormen. Dat ik amper een paar dagen heb om de match voor te bereiden, deert me niet. We zullen er alles aan doen om de drie punten thuis te houden.”