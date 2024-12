“We mogen trots zijn”: Club-coach Nicky Hayen geniet van zege tegen Sporting

Nicky Hayen was dinsdagavond erg enthousiast na de 2-1-zege van Club Brugge in de Champions League tegen de Portugese kampioen Sporting. De coach loofde na afloop zijn spelersgroep. “Ik ben ontzettend trots op hen, ik hou echt van hen”, liet hij noteren op de persbabbel.

“De mentaliteit was top en natuurlijk heb je ook een beetje geluk nodig”, zei Hayen met een glimlach op de persconferentie. “Maar geluk dwing je ook af. Ik ben vandaag ontzettend trots op de spelers, maar ook op mijn staf en de hele club. Ik ben in het verleden ook al hard geweest voor de spelers. Ik ben altijd eerlijk, maar ik hou echt van hen en steek al mijn energie in de ploeg.”

Hayen was vooral tevreden over de tweede helft van Club. “We hebben tijdens de pauze enkele aanpassingen gedaan”, legde hij uit. “Voor rust waren we verdedigend kwetsbaar, dat was na de pauze beter. Sporting vond geen mogelijkheden meer. En zelf proberen we altijd ons eigen spel te brengen. We hebben onze kansen gehad, en dat tegen een heel sterke ploeg. Dit Sporting heeft echt veel talent in de ploeg lopen. We mogen heel trots zijn.”

Voetjes op de grond

Club Brugge pakte dinsdag zijn derde zege dit seizoen in het kampioenenbal. Het telt na zes speeldagen tien punten en staat zo met minstens anderhalf been in de play-offs. “Maar de tweede ronde is nog niet binnen”, waarschuwde Hayen. “We zijn er mathematisch nog niet. Je moet niet te vroeg beginnen te rekenen. Maar we hebben tien punten. In theorie, voor het seizoen, dachten we dat dat zou volstaan voor de top 24. Dat blijkt nu nog niet helemaal het geval. Maar als we dit kunnen brengen tegen Sporting, moet dat ook kunnen volgende maand tegen Juventus. We blijven met beide voetjes op de grond, maar we moeten hier ook echt van genieten. Je geniet soms te weinig van zo’n momenten. Het stadion juichte ons enorm toe. Dan besef je pas wat je hebt neergezet. Deze wedstrijd moet ons weer motivatie en energie geven voor de rest van het seizoen.”