“We mogen heel trots zijn”: Club Brugge verlaat Champions League met opgeheven hoofd

Het Europese avontuur van Club Brugge zit erop. Een tienkoppig blauw-zwart verloor woensdagavond zijn terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League met 3-0 van Aston Villa, nadat het ook de heenmatch al met 1-3 had verloren. “Als je de hele campagne bekijkt, mogen we als Club Brugge zijnde heel trots zijn. Het is balen om op deze manier te eindigen”, reageerde kapitein Hans Vanaken na afloop op de clubwebsite.

“Over beide wedstrijden gezien waren we minstens even sterk en soms zelfs sterker”, ging Vanaken verder. “We verlaten de Champions League met opgeheven hoofd. Dit doet even pijn, maar we mogen fier zijn. Je wilt natuurlijk het hoogst haalbare als voetballer en dus is de uitschakeling jammer, maar dit was een prachtige campagne.”

Uniek

Volgens doelman Simon Mignolet kon Club gedurende “de hele campagne zijn voet naast elke tegenstander zetten”. © Belga

Volgens doelman Simon Mignolet kon Club gedurende “de hele campagne zijn voet naast elke tegenstander zetten”. “We mogen dan ook zeker trots zijn op wat we deze campagne gebracht hebben. Vandaag was dan de eerste keer dat we een grotere nederlaag leden, maar ook hier toonden we dat we op dit niveau meekunnen. Wat we gepresteerd hebben, is uniek voor België. Nu focussen we op de Jupiler Pro League en op de Beker, want die willen we winnen.”

Positieve analyse

Ook voor Club-coach Nicky Hayen blijft het een “mooie campagne” ondanks de ruime nederlaag. © Belga

Ook voor Club-coach Nicky Hayen blijft het een “mooie campagne” ondanks de ruime nederlaag. “Het is jammer dat je met 3-0 verliest”, zei Hayen op zijn persconferentie achteraf. “We hebben onszelf in de voet geschoten, maar we moeten door deze twee matchen heen durven te kijken. Als we een globale analyse maken, was het heel positief. We zijn verder geraakt dan iedereen dacht en dat deden we op een voetballende manier. Dat bleek ook nu weer uit de eerste helft. We hadden 64 procent balbezit en toonden ons op een positieve manier. De fierheid gaat dus primeren.”