We kennen er niets van

We kennen er dus weinig van. Zulte Waregem zou zeker niét zakken, dachten we. Zelfs aan de rust (0-2) hielden we nog koppig vol: snel scoren, erop en erover! Toen de 2-2 viel, werd zelfs al even de beste zelfgenoegzame grijns opgezet. Maar nee dus, Essevee naar 1B. Essevee moet resetten: een nieuwe coach, een nieuwe A-kern. Maar de Zuidercorner is afbetaald, ex-coach Dury helemaal uitbetaald, er kan misschien gecasht worden op Willen (PSV?), Fadera (Club?), Tambedou… Ook al blijft een extra (buitenlandse) investeerder welkom – met de stevige achterban, hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert, de Elindus Arena én het oefencomplex lijkt financieel en structureel alles aanwezig voor de top 3 van 1B. Er kúnnen drie clubs promoveren. Een jaartje tanden bijten dus.

Of kennen we er echt niets van? Cercle zou geen Europe play-offs halen. Toch? Excuses en respect! In eerste instantie voor coach Miron Muslic: uitstekende resultaten, de hoge pressing, de solide organisatie… Maar ook voor de sturing van AS Monaco. Er kan veel gezegd worden over buitenlandse eigenaars – al denkt de eigenaar aan extra aandeelhouders – maar Cercletje is toch maar uitgegroeid van kneusje tot frisse subtopper. Met een jonge en enthousiaste supportersschare, zo bleek zondag in Waregem alweer. Nog iemand horen zeuren over het nieuwe logo trouwens?

Neen, we kennen er niéts van. Het was een schande, Club niet eens in play-off1, voor het eerst in zijn geschiedenis! Tarara, de schande was voor AA Gent. En blauw-zwart, in Westerlo weer 90 % Club, toonde zich zondag weer he-le-maal Club. Zó helemaal – vol vertrouwen, weer soepel en solide aanvalsspel en met zeven goals efficiënter dan ooit – dat De Mils woorden misschien wel niet zó naiëf zijn: in de play-offs kan alles! En dus misschien ook acht (Genk en Union) en zes (Antwerp) punten ophalen.

Volgens de statistiekenbureaus is het onzin: de enen geven Club maar 0,6 % kans, anderen hooguit 2,3%. Nog anderen berekenden dat zelfs 14 op 18 (twee keer gelijk tegen twee verschillende tegenstanders) kan volstaan, maar dan moeten Genk, Union en Antwerp in hun onderlinge duels telkens gelijk spelen.

Zot cijferwerk en het zou ook zot zijn, Club na zo’n seizoen alsnog kampioen. Maar wij zeggen: Club is herboren, Club is bevrijd. Stel dat die onbetwiste kwaliteit nu helemaal naar boven komt, ze op het elan van vorige zondag meteen kunnen winnen op Genk en dan volgende week thuis Union pakken: zijn ze dan nóg zo kansloos? Of kennen we er écht niks van?