Wat voor een bierleiding kon, kan ook voor een voetbalstadion

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Van herfstkermis naar winterbarbecue

Het kan niet elke week kermis zijn. Hoewel, velen hadden op voorhand met plezier getekend voor een punt op verplaatsing in Kortrijk. En met een hoop volle autocars een sfeervol bezoekersvak vullen, is sowieso kermis. Cercle en Kortrijk legden beiden een enorme strijdlust aan de dag. Hoezo energiecrisis? Met 19 punten staan we bovenaan de rechterkolom en dat is een geruststelling. Deze en komende week resten nog twee matchen tegen rechtstreekse concurrenten Leuven en Sint-Truiden om hopelijk met een comfortabel gevoel de WK-pauze in te gaan.

Pas bij de kerstkalkoen – of wordt het met dit klimaat een barbecue? – hervat de competitie. Benieuwd of tegen dan de Anderlechtse herstelwens van de nationale pers nog steek zal houden. Krijgt u ook jeuk van die pure partijdigheid waarmee sommige tv-zenders en dagbladen de mauven steunen? We lazen zelfs de vraag om begrip voor het protest van hun hooligans. Zelfs na duizenden jaren beschaving blijft fatsoen een dun laagje op het primitieve dier de mens.

Groen-zwart uit de Borinage

Van paars gesproken: woensdagavond komt oude bekende Beerschot op bezoek. Bekermatchen hebben altijd een speciaal karakter. Het is erop of erover, en vaak de kortste weg naar Europa. Geloof het of niet, maar deze week kreeg ik een uitnodiging in de bus voor een andere groen-zwarte bekermatch. Getekend Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van de Franstalige liberalen én van Francs Borains. In een charmeoffensief nodigt hij de Vlaamse pers uit voor de bekermatch tegen Leuven.

Ooit werd in Boussu-Bois ambitieus geïnvesteerd om de economische ruïne van de Borinage te overstijgen. Het bracht hen in 1986 tot in de halve finale tegen Cercle. De heenmatch in het Tivolistadion van La Louvière was onvergetelijk. Als enige overgebleven ploeg uit Franstalig België, kreeg de onschadelijke derdeklasser de broederlijke steun van twintigduizend supporters van La Louvière, URS Centre, Charleroi, Olympic, Standard, Club Luik, Seraing, Anderlecht… Op de propvolle gradins werd probleemloos verbroederd, ook met de Brugse groen-zwarten. Cercle won met 0-2 en iedereen bleef zingen.

Stadion financieren zoals bierleiding

Een nieuw stadion aan de Blankenbergsesteenweg werd definitief afgekeurd door de Raad van State. Misschien wordt dit een geluk bij een ongeluk. Want burgemeester De fauw onthulde het “plan B” waar hij en Cercle al maanden in stilte mee bezig zijn. Een creatieve Britse architect schetste een compact stadion op het Kanaaleiland nabij de Katelijnepoort. Dat zou ook als concertarena kunnen dienen, met verschillende lagen zoals onderin een busparking.

Het bouwplan nabij de Katelijnepoort herinnert aan de nestwarmte van het Edgard De Smedtstadion

Een stadion op mensenmaat vlakbij de binnenstad herinnert aan de knusse nestwarmte van het Edgar De Smedtstadion. Bovendien liggen op wandelafstand de voor Cercle voldoende grote parkings van het station (in vogelvlucht 250 meter) en ’t Zand, evenals het knooppunt van De Lijn en het station zelf. De vraag is wie dit zal betalen. Monaco wil in Brugge (tot nog toe) geen stenen kopen. Ik verleen graag steun als de vzw Cercle Brugge met de supporters een crowdfunding zou opstarten. Een duizendkoppig partnerschap kan een draagvlak en hefboom voor de financiering creëren. Zoiets horen banken, aandeelhouders en sympathisanten graag. Brouwerij De Halve Maan hield zo zijn Brugse Zot in de stad. Wat voor een bierleiding kon, moet ook voor een voetbal- en concertplek kunnen.