Wat Thalhammer bij Cercle neerzet (x5)

Na een 10 op 45 pakte Cercle Brugge in zijn laatste vier wedstrijden plots 12 punten, waarbij de 9 op 9 onder de nieuwe coach Dominik Thalhammer stilaan ‘wunderbar’ mag heten. Een wederopstanding die kan vergeleken worden met die van twee seizoenen terug onder de Duitser Bernd Storck. Thalhammer spreekt dan wel dezelfde taal maar brengt ander voetbal. Een analyse, in vijf punten.

1. Gezonde agressiviteit

Vooreerst is er de gezonde agressiviteit. Al gaat die soms wel gepaard met overtredingen. Dinsdag tegen Seraing toonden de fouten na de eerste helft het ook aan: 12 tegen en 4 voor. Een bewijs hoe gretig Cercle is om de duels te winnen. Het is nu vooral belangrijk om te pressen, zonder fouten te maken. Dat is de volgende stap.

2. Hoge druk

Het wordt steeds duidelijker in het spel van groen-zwart: de Oostenrijker wil vooral hoge druk op de tegenstander zetten. Soms met twee, drie spelers op één zodat de bal hoger kan gerecupereerd worden. In vergelijking met zijn voorganger Yves Vanderhaeghe is er verder vooral meer diepgang in het spel merkbaar.

3. Positieve mentaliteit

Als het dan eens minder gaat, als de spelers fysiek of mentaal vermoeid geraken, zijn ze er allen om elkaar te helpen. Dat zegt veel over de mentaliteit binnen de groep en dat is zeer positief.

4. Sterkhouders staan op

Achterin groeit het centrale duo Edgaras Utkus en Jesper Daland. In het middenveld vormt Leonardo Da Silva Lopes naast de steeds beter wordende Hannes Van der Bruggen een uiterst complementair duo. En er is vooral de terugkeer van Dino Hotic als spelmaker. De Bosniër was de voorbije vier wedstrijden betrokken bij zes van de acht goals. Bij gebrek aan (in afwachting van?) een scorende spits voorin een geducht wapen.

5. Individuele progressie

De ruwe, intense speelstijl van Da Silva Lopes is het beste voorbeeld. De Portugees die tegen Seraing al tegen zijn negende gele kaart aankeek, is de belichaming van het voetbal dat Thalhammer met Cercle wil brengen en de Oostenrijker stuwt de Portugees naar een steeds hoger niveau. Zoals de Oostenrijker en zijn technische staf iedereen binnen de jonge groep naar een hoger niveau wil brengen. (ACR)