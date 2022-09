Wat mag Club Brugge verwachten van de dubbele confrontatie tegen Atletico Madrid? “Kan Club winnen? Ik zou niet weten waarom niet”

Als respectievelijk assistent-coach en rechterwingback bekampten Rudi Cossey en Thibault Vlietinck met Club vier jaar geleden het Atletico Madrid van Diego Simeone. En onlangs bekampten ze met hun nieuwe club – respectievelijk Charleroi en Oud-Heverlee Leuven – het Club dat in de Champions League van start is gegaan met zeges tegen Bayer 04 Leverkusen en FC Porto. Wat leert hen dat over de komende dubbele confrontatie tussen Club en Atletico?

In Madrid verloor Club op 3 oktober 2018 met 3-1 van Atletico. Griezmann scoorde twee keer (28’, 67’), tussendoor maakte Danjuma gelijk (39’) met een geweldige trap en in blessuretijd stelde Koke de thuiszege veilig (90+4). Het was de tweede speeldag in groep A met verder ook nog Borussia Dortmund en AS Monaco. De terugwedstrijd op de slotspeeldag van 6 november 2018 eindigde in Brugge op 0-0. In de heenwedstrijd in het net vernieuwde Estadio Metropolitano stond de toen 21-jarige Thibault Vlietinck aan de aftrap. Hij was onder de indruk van de omstandigheden, zo herinnert hij zich.

Passie

Thibault Vlietinck: “Qua stadion en sfeer, met zo’n 60.000 mensen, ga je in Europa niets beters vinden. Indrukwekkend! Dat doet natuurlijk wel iets met je. Van de Champions Leaguehymne voor de wedstrijd kon je niets horen, die werd volledig weggefloten door de supporters, waarschijnlijk omdat Real Madrid het seizoen daarvoor de Champions League had gewonnen. Club was voor hen niet de grootste affiche, maar de supporters bleven wel de hele match luidkeels achter hun ploeg staan. Ook de passie waarmee Simeone langs de zijlijn stond te coachen, was impressionant. Maar hoe intimiderend dat ook allemaal was, het bezorgde je adrenaline en extra energie.”

Rudi Cossey: “Daar met 3-1 verliezen, is niet abnormaal. Het niveauverschil tussen de twee ploegen was toen volgens mij ook nog groter dan nu. Zulke wedstrijden, daar komt zoveel bij kijken. Ik denk wel dat er bij ons jonge spelers waren die een beetje overmand zijn geraakt door de speciale, luidruchtige sfeer daar. Maar toch zat er een resultaat in, zeker als je ziet dat het tot halfweg de tweede helft nog gelijk stond.”

Het middenveld van Club is misschien wel het beste van de laatste jaren

Vlietinck: “Voor ons was het verrassend dat Simeone zijn opstelling aan ons had aangepast en het net als wij met drie verdedigers deed. Zijn spelstijl kenden we: heel fysiek en gedisciplineerd, verdedigend heel sterk, heel scherp in de duels. Maar het is meer dan dat: ze kunnen ook geweldig voetballen. Je weet dat als je naar daar gaat, je bij momenten onder druk zal komen en nog moeilijk een bal zal kunnen bijhouden. Om er iets te kunnen halen, heeft iedereen een topdag nodig. In de thuiswedstrijd was ik er niet bij door een blessure, maar ik herinner mij goed dat we op het einde nog een gigantische kans kregen via Luan Peres. We hadden toen kunnen winnen.”

Mannelijk voetbal

Tot wat is het huidige Club in staat tegen het Atletico van onder meer de Rode Duivels Axel Witsel en Yannick Carrasco? Eind augustus verloor Rudi Cossey met Sporting Charleroi thuis van Club met 1-3 en veertien dagen later verloor Thibault Vlietinck met Oud-Heverlee Leuven thuis van Club met 0-3. Beiden raakten ze onder de indruk van hun ex-club.

Vlietinck: “Ik schat dit Club heel hoog in. Ze deden in de zomer enkele hele goeie transfers en alles begint in elkaar te vallen. Carl (Hoefkens, red.) kent de club en de ploeg heel goed. Hij is ook een goeie trainer: hij kan spelers motiveren en alles goed neerzetten.”

Cossey: “Club wordt elk jaar sterker, vind ik. Met Jutglà hebben ze nu een topspits. Yaremchuk kunnen ze naast hem zetten of achter de hand houden, net als Larin. Sowah speelt op een bijzonder hoog niveau, het middenveld is misschien wel het beste van de laatste jaren en achteraan is er meer stabiliteit gekomen. Sylla is een topper in wording, hij moet bij momenten zijn jeugdig enthousiasme nog leren te beheersen. Het uitvallen van Mata was pijnlijk, omdat hij moeilijk te vervangen is, maar ik verwacht dat hij fit zal zijn tegen Atletico. Ook Buchanan is aan het terugkomen, dus ik denk dat Club alleen nog maar sterker zal worden. Er is een goeie balans in het elftal en de invallers kunnen een surplus brengen. In Porto presteerden ze ongelooflijk sterk, maar vijf dagen later verliezen ze met 3-0 (tegen Standard, red.) van een ploeg die hen met veel inzet en enthousiasme wou kloppen. Dat zullen ze nu ook tegen Atletico meemaken. Frivool voetbal zal niet volstaan. Ze zullen sterk moeten zijn in de duels. Simeone hamert op organisatie, op strijd, op mannelijk voetbal. Daar zal Club zich moeten tegen wapenen. Er zal geknokt moeten worden. Jongens als Skov Olsen gaan daar in de duels iets tegenover moeten zetten. Zeker in Brugge zal Simeone uitgaan van een stevig, heel compact blok om dan de momenten te kiezen om toe te slaan. Atletico zal Club minder liggen dan Porto en Leverkusen. Dat wordt een heel andere, meer gesloten wedstrijd. Club zal niet de ruimtes krijgen die het in Porto wel kreeg. Het zal erop aankomen het solide blok te ontwrichten, openingen te vinden en tegelijk erop te letten dat ze zelf niet te veel ruimte weggeven. Dat is niet makkelijk. Atlético zal vrij laag terugvallen en afwachten, stevig verdedigen, de duels aangaan en Club zal geduldig moeten zijn. Het zal gebruik moeten maken van diepgang zonder bal, van lopers die de bal vragen in de rug van de verdedigers. Thuis moet het in staat zijn om een puntje te pakken, op verplaatsing wordt dat moeilijker, vrees ik. Ik denk ook dat Simeone in Brugge niet ontevreden zou zijn met een punt. In Madrid niet, daar is Atletico bijna verplicht om te winnen. Ik verwacht dat Simeone Club daar zal proberen vast te zetten op de eigen helft.”

Vlietinck: “Het wordt een moeilijke uitdaging. Het zijn absoluut geen gemakkelijke matchen, maar ik zou niet weten waarom Club ook niet van Atletico kan winnen.”

Leverkusen deed het Club op de vorige speeldag alvast voor: het klopte Atletico met 2-0 na doelpunten in de 84ste en de 87ste minuut.