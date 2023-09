Wat kan het ‘nieuwe’ KVK?

Burnley FC speelt pas maandagavond op Nottingham, misschien kan Vincent Kompany himself zondag eens komen snuffelen in het Guldensporenstadion? Dan ziet hij nog eens ‘zijn’ Anderlecht terug, al blijft van ‘zijn’ elftal alleen nog Sardella over.

Hij kan dan misschien ook eens KV Kortrijk opnieuw komen wegen. De Kerels zijn net terug van de spoedafdeling: ze zetten in recordtijd niet minder dan vijftien transfers neer. Want ‘zijn’ Burnley wilde toch de Kortrijkse club kopen? Dat was al drie weken geleden zogenaamd bijna rond. Maar toen werd het rond die interesse en mogelijke overname plots doodstil. En bleef het ook deze week doodstil. Maar hoe onduidelijk het ook is welke eigenaars/bazen de laatste dagen van de transfermarkt toekeken op de financiële situatie van de club: ceo Sports Pieter Eecloo en TD Rik Foulon zaten bepaald niet stil.

Aanvankelijk leken ze met hun transfers wild om zich heen te slaan, met als enige lijn ‘goedkoop’, maar in de laatste dagen streken dan toch de versterkingen neer die echt nodig waren. De afgelopen weken zo geplaagde doelman Tom Vandenberghe toont zich verderop in deze krant alvast enthousiast over de nieuwe verdedigers: de Ier Craig Cathcart (34) is de nodige ervaring, de Oekraïner Mark Mampassi is een “goeie” en rechtsachter Ryan Alebiosu is “gene slechten”. Allez vooruit, als Idrissy, Davies en Mighten ook nog eens “geen slechte doelpuntenmakers” blijken en als de “indrukwekkende” Kana achter Kadri de hoge verwachtingen inlost, zouden al diegenen die KVK nu al veroordeeld noemen wel eens raar kunnen opkijken.

Want we geloven het echt, Anderlecht thuis kan het zeer doen kantelen. Niet eens zozeer omdat de Brusselaars wel al meer op de Kouter onderuit gingen – Kompany herinnert zich misschien nog die 4-2 in augustus 2019, hij was toen pas (speler-)trainer van RSCA. En elke drankautomaat die René Weiler ziet, doet hem nog steeds denken aan dat gênante tafereel met Herman Van Holsbeeck in september 2017 in dat gangetje van het Guldensporenstadion, het begin van het einde voor de Zwitserse coach bij paars-wit. Neen, we geloven dan liever in een stunt van KVK omdat Anderlecht die 13 op 15 allerminst indrukwekkend bij elkaar sprokkelde. Het is afwachten wat de impact wordt van de nieuwe vedetten Schmeichel en Thorgan Hazard maar RSCA mag zich zondag wel aan een bijzonder en heftig onthaal verwachten van het nieuwe KVK. Benieuwd!