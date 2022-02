Wat als we nu eens zelf de ideale elf van Club samenstellen?

Die formatie, zo noemen Nederlanders een ploegopstelling, van Club Brugge en dan vooral het vele schuiven van coach Alfred Schreuder, de discussies wakkerden na het thuisverlies tegen Gent weer fel op. Zondag komt Charleroi op bezoek, vijfde en redelijk onwrikbaar. Schreuder kan maar best zijn formatie op de rails krijgen of er gaan in Brugge een paar alarmbellen af.

Die formatie, het was voer voor véél commentaren – in cafés, op de trein, in de kranten. Een 3-5-2, 4-3-3 of 3-4-3? Hoe ingewikkeld kan voetbal soms worden gemaakt? En voor welke namen of profielen kies je dan? Mechele of Hendry achterin? Vormer, Balanta of Rits of misschien zelfs Odoi op de 6? Dost of Adamyan of zelfs opnieuw De Ketelaere in de spits? En voor de flanken is het alweer kiezen tussen Buchanan, Skov Olsen en Lang (die moet België nu wel heel beu zijn). Wat is voetbal toch een heerlijke praatsport.

Geachte lezers, onder het credo ‘Iedereen Trainer’: alle West-Vlamingen horen het beste voor te hebben met titelkandidaat Club ‘Bruhhe’. En dus mogen jullie zelf ook eens coach van Club spelen. Jullie toegewijde senior writer schuift drie opties naar voor, we gaan het ook niet té ingewikkeld maken. Dat de zoveel meer beslagen analist Marc Degryse deze week al opriep “Schreuder, keep it simple” sterkt ons. Oké, de beste elf selecteren is niet evident als je de hele week geen trainingen hebt gezien, maar laten we maar veronderstellen dat ze allemaal in vorm zijn. We trekken ons in deze beter ook niets aan van alle mogelijke opdrachten en looplijnen. Dat Charleroi een tactisch moeilijk te ontwrichten geheel is, mag ook niet meespelen, de bezorgde lezer van De Krant van West-Vlaanderen gaat voor zijn Ideale Formatie. Daar gaan we, zonder verder commentaar:

3-5-2: Mignolet; Odoi, Hendry, Nsoki; Mata, Vormer, Balanta, Vanaken, Buchanan; De Ketelaere, Lang.

of

4-3-3: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Odoi; Balanta, Vormer, Vanaken; Lang, De Ketelaere, Buchanan.

of

3-4-3 (3-2-2-3): Mignolet; Mata, Odoi, Nsoki; Balanta, Vormer; Vanaken, De Ketelaere; Lang, Dost, Buchanan.

Wat denken jullie? We hebben het mailadres van Schreuder in Westkapelle, maar je moet hem nu ook niet meteen massaal gaan mailen met jouw ideale formatie. Hij is mans genoeg, maar hij moet nu wel voortmaken.