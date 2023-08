Warleson is dit seizoen eindelijk de nummer 1 in doel bij Cercle Brugge: “Ik ben tevreden dat ik mijn kwaliteiten nu kan tonen”

Sinds zijn komst naar Cercle Brugge stond Warleson voor de derde keer op de openingsspeeldag onder de lat. In het verleden moest hij dan plaatsmaken voor Thomas Didillon en Radoslaw Majecki. Nu is de Braziliaan eindelijk volwaardig de nummer één van groen-zwart. “Eigenlijk is mijn situatie van nu niet zo verschillend met 3,5 seizoenen geleden”, stelt de doelman.

Maandag, daags na het 1-0-verlies op de Bosuil, verzamelden de spelers op Cercle voor een training, gevolgd door een gezamenlijke lunch. “Puree of pasta met vleesballen of zalm en een slaatje. Het was lekker”, opent Warleson. Binnen de spelersgroep wordt hij als Pai aangesproken, wat staat voor vader in het Portugees. Hij zag dat Cercle zondag bij de landskampioen vooral in de eerste helft goed voor de dag kwam. “We hadden tot drie mooie gelegenheden om te scoren. Jammer van die goal op slag van rust, want ook na de rust konden we controleren. We spelen nu twee keer thuis en willen onze fans verwennen en die goede thuisreputatie van vorig seizoen verderzetten.”

Testspeler

Warleson begon in zijn jeugd op straat te voetballen, als rechtsachter, maar besliste op zijn elfde om keeper te worden. Hij wordt eind deze maand 27 jaar en kwam begin 2020 naar Cercle. Als testspeler mocht hij onder toenmalig trainer Bernd Storck mee op stage in Malta, kreeg een contract en maakte later dat seizoen van op de bank de miraculeuze redding mee. In de competitie die daarop volgde, mocht de Braziliaan op speeldag één op Standard meteen aan de bak, zij het in afwachting van Thomas Didillon. Vorig seizoen maakte Warleson het nog eens mee. Ditmaal in Westerlo, om de week nadien tegen Anderlecht plaats te maken voor de Pool Radoslaw Majecki die werd geleend bij eigenaar AS Monaco. Parallel in die twee seizoenen mocht Warleson voor enkele weken invallen, na een blessure van zowel Didillon als Majecki. Die laatste kreeg bij zijn debuut overigens kritiek bij vooral de fans omdat hun voorkeur naar Warleson bleef uitgaan.

Publiekslieveling Warleson genoot interesse van KV Oostende, maar Miron Muslic bleef in de doelman geloven. Hij prees hem om zijn inzet en zijn harde werk. Geen inspanning was hem te veel. Dit en zijn fraaie prestaties tijdens zijn invalbeurten werden in maart beloond met een contractverlenging tot medio 2026. De trainer liet hem daarna verstaan dat hij dit seizoen zou spelen. Dat hij hiervan moest genieten en die kans vooral diende te grijpen. “Een verschil is het niet met drie en een half jaar geleden, toen ik bij Cercle kwam. Ik ben tevreden dat ik deze opportuniteit krijg om nummer één te zijn en dat ik mijn kwaliteiten kan tonen. Ik weet wat mij te doen staat: Cercle steunen en samen met de fans een nieuwe stap zetten. Zelf wil ik mijn niveau hoog houden en goed presteren, binnen een goede structuur. Dat is zeer duidelijk.”

“We willen onze fans verwennen en onze thuisreputatie verderzetten”

Majecki is terug naar AS Monaco en met de 21-jarige Maxime Delanghe kwam er een nieuwe beloftevolle doelman. “Ondanks zijn leeftijd heeft hij heel wat ervaring”, vindt Warleson. “Hij speelde bij PSV. Iedereen weet dat die club tot de top in het opleiden van keepers behoort. Op training leren we voortdurend hoe we elkaar kunnen bijstaan en beter kunnen maken. Dat is ook zo met Bas Langenbick en Sébastien Bruzzese. We vormen één team, een echt goede groep.”

De Braziliaan heeft ondertussen kunnen overtuigen en heeft het naar zijn zin in ons land. Hij huwde op zijn negentiende en verblijft met zijn echtgenote Grasi Gasparini en de drie kinderen in Oostkamp. “We houden van dit land. We geraken de leefgewoonten en de verschillende cultuur hier stilaan gewoon.”

Andere tongval

Ondertussen leert het Braziliaanse echtpaar Nederlands. Ze krijgen hierbij de hulp van Frieda Bossuyt, die in het verleden al Nederlands gaf aan Cerclespelers. “Het is niet gemakkelijk. Bijvoorbeeld op school van de kinderen tijdens een ontmoeting met een leerkracht begrijp ik ruimschoots wat er mij verteld wordt. Maar zelf praten is moeilijk. In het Portugees gebruiken we een andere tongval.”

In het tussenseizoen zat er voor het gezin van Warleson geen vakantie in bij zijn familie in Brazilië. “Twee kinderen moesten naar school en mijn schoonouders kwamen zelf voor zo’n anderhalve maand op bezoek. We zijn voor aanvang van de voorbereiding op dit seizoen wel naar Italië en Israël geweest”, besluit Warleson.