Waregem ontwaakt met kater na sportieve anticlimax: “Bittere pil om te slikken, er is werk aan de winkel”

Muisstil was het zondagavond in de Elindus Arena, na het laatste fluitsignaal in de levensbelangrijke en uiteindelijk knotsgekke wedstrijd tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge. Essevee moest, maar kon thuis niet winnen en zakt naar 1B. De supporters, club en de volledige stad werden maandag wakker met kopzorgen, en niet door een uit de hand gelopen overwinningsfeest. “Nu zo snel mogelijk opnieuw promoveren, liefst volgend jaar al”, klinkt het.

Of Essevee volgend jaar al dan niet in de hoogste voetbalcompetitie mocht aantreden, werd pas beslist op de laatste speeldag. Zo’n 12.500 supporters moedigden in een uitverkochte en kolkende Elindus Arena de spelers vurig aan. Maar de decibels gingen meteen een pak omlaag, na acht minuten stond het namelijk al 0-2 voor Cercle Brugge.

Tijdens de tweede helft werd de wanhoop omgezet in pure extase. In een mum van tijd werd het 2-2, en even later zelfs 3-2. Al verpestte de VAR het overwinningsfeest door buitenspel aan te kaarten. Het werd uiteindelijk 2-3 en muisstil na het allerlaatste fluitsignaal. Zulte Waregem degradeert, en dat deed zichtbaar pijn bij de duizenden fans.

“Ik heb veel traantjes zien vloeien, de emoties laaiden hoog op”, vertelt Frank Vandorpe, voorzitter van de supportersfederatie. Een dag later moet het nieuws nog even doordringen. “Het is een bittere pil om te slikken. Maar ik wil wel alle supporters bedanken om de ploeg het hele jaar fel te blijven steunen. Ook gisteren kregen de spelers nog een applaus. Ik hoop dat ze Essevee trouw blijven.”

Vandorpe kijkt al even uit naar volgend jaar. “Uiteraard zullen er abonnees afhaken, dat staat vast. Maar we zullen nog met voldoende fans de matchen bijwonen. Zulte Waregem heeft een trouwe kern. Zeker als we meteen kunnen meedingen naar de titel, dat zal extra volk aantrekken. Maar daarvoor moet er wel iets veranderen bij de club, er is veel werk aan de winkel.”

Drama

Waregems schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V) volgde de match van op de eerste rij. “Na die rampzalige start leek het drama al voltrokken. Toch bleef het geloof in een overwinning overeind. Het stadion ontplofte dan ook bij de goals van Essevee. Maar dat afgekeurde derde doelpunt veroorzaakte een zware mentale klap. Daarna nam Cercle opnieuw de bovenhand en was de teleurstelling enorm.”

“Dit is een klein drama voor de club, maar uiteraard ook voor de stad”, gaat Chanterie verder. “Waregem is een echte sportstad. Naast de vele kleinere sportieve activiteiten hebben we met Waregem Koerse, Dwars Door Vlaanderen en Zulte Waregem toch drie grote uithangborden die ons op de internationale sportkaart plaatsen. Daarvan valt er nu eentje weg, voetballen in 1B heeft natuurlijk niet dezelfde uitstraling als in 1A.”

Blijven steunen

De schepen hoopt dan ook dat Essevee snel weer een klasse omhoog kan stijgen. “Als we binnen één of twee jaar terug kunnen keren naar 1A, dan zullen we qua uitstraling niet veel verliezen, maar dat is moeilijk te voorspellen.” Chanterie benadrukt dat het stadsbestuur voor de volle 100 procent zijn voetbalploeg zal blijven steunen. “Wij horen bij de traditieclubs die eerste klasse waardig zijn, we blijven de ploeg helpen voor zover we kunnen.”

Elindus, een van de grootste partners, waarnaar het voetbalstadion recent werd vernoemd, liet vorige week al weten Essevee “in goede en kwade dagen” te steunen. Het valt af te wachten hoe andere sponsors zullen reageren op de degradatie. Veel van hen zijn lokaal verankerd, dat lijkt alvast goed nieuws. Want met (nog) minder financiën wordt het geen sinecure om volgend jaar een competitieve ploeg uit te bouwen.