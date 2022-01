Waldo Rubio weg en Somers out bij Cercle Brugge

De 26-jarige Spaanse aanvaller Waldo Rubio keert terug naar zijn club Real Valladolid. De vleugelspeler geraakte tijdens de bekerwedstrijd op KV Mechelen geblesseerd aan de heupspier en onderging daarna een operatieve ingreep in Spanje.

Hij zou hierdoor dit seizoen niet meer in actie komen. Hij keert nu terug naar Valladolid om daar zijn revalidatie verder te zetten. Rubio kwam dit seizoen in elf matchen in actie, waarvan hij twee keer aan de aftrap verscheen. Hij schonk in het begin van deze competitie groen-zwart twee keer een punt met een goal. Thuis tegen OH Leuven (1-1) en in de Brugse derby op Club, die tevens op 1-1 eindigde.

Blessure Somers

Ondertussen is bekend dat Cercle nu ook Thibo Somers zal moeten missen. En dit voor wellicht twee, drie weken. Het jeugdproduct van groen-zwart geraakte woensdagavond in de winstpartij op bezoek bij Anderlecht, waar hij ongelukkig uitgleed, geblesseerd aan de knie. Hij komt niet in actie zaterdag tegen KV Oostende en zal daarna dus wellicht minstens nog een wedstrijd moeten missen. (ACR)